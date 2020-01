1.000 passes en een vintage Barça-goal: waarom de weg naar het tiki-taka onder Quique Setién weer helemaal is ingezet voor Messi en co DMM

20 januari 2020

11u34

Bron: AP 0 Voetbal Kersvers Barcelona-coach Quique Setién heeft indruk gemaakt met zijn eerste match. Niet de uitslag sprak tot de verbeelding, wel de manier waarop. De terugkeer naar het tiki-taka van Guardiola is helemaal ingezet.

De ene heeft een half jaar nodig om zijn visie over te brengen, de andere één match. We durven zo te denken dat kersvers Barcelona-coach Quique Setién tot de tweede categorie behoort. Het debuut van de 61-jarige Spanjaard was scoregewijs niet onvergetelijk met een droge 1-0 tegen godbetert Granada. Toch gaf de manier waarop een flinke indicatie in welke richting het naartoe moet met Setién aan het roer.

Spaanse media bestempelden Setién bij z'n aanstelling vorige week nochtans als tussenpaus bij Barcelona. Er staat niet voor niets een clausule in zijn contract die zegt dat Barça hem na elk seizoen onder bepaalde voorwaarden kan ontslaan. Bovendien heeft de ex-middenvelder van Santander geen titels of ervaring bij een topclub op zijn cv staan. Het was 'm voor Barcelona om Setiéns voetbalfilosofie te doen.

1.000 passes, 82 procent balbezit

Setién staat immers voor balbezit en aanvallend voetbal. In z'n eerste duel als coach van de Catalanen liet hij meteen een staalkaart zien van wat de fans mogen verwachten. Niet zozeer de uitslag sprak tot de verbeelding, wel de manier waarop. Barcelona tikte het voorbije weekend zomaar even 1.005 passes bijeen. Het is van Guardiola geleden dat de bal nog zoveel in het rond werd gespeeld in Camp Nou.

Van de 1.005 passes kwamen er 921 aan op hun bestemming. Het vele rondtikken leidde ook tot een percentage balbezit om van omver te vallen. Barcelona klokte na 90 minuten af op een hallucinante 82,6 procent. Ook op dat vlak was het terugdenken aan de hoogdagen onder Guardiola. Toen werd zelfs een enkele keer 86,6 procent gehaald in de Champions League tegen Inter.

Overzicht meeste passes Barcelona in één match:

11 mei 2011: tegen Levante: 1.046 passes waarvan 988 aangekomen

25 november 2012: tegen Levante: 1.035 passes waarvan 950 aangekomen

19 januari 2020: tegen Granada 1.005 passes waarvan 921 aangekomen

7 oktober 2018: tegen Valencia 993 passes waarvan 904 aangekomen

6 december 2016: tegen Borussia Mönchengladbach: 991 passes waarvan 905 aangekomen

Tiki-taka

Ook de enige goal van de wedstrijd was vintage Barcelona. Riqui Puig veroverde de bal diep op de helft van Granada om daarna in te leveren bij Messi. Na een tussenkomst van Griezmann en een subliem hakje van Arturo Vidal kwam de Argentijn uiteindelijk alleen voor doel om de winning goal binnen te duwen. Tiki-taka van de bovenste plank. De manier van voetballen waar Sétien naartoe wil.

Zijn ideeën over voetbal deed de Spanjaard trouwens op als speler in een duel... tegen Barcelona. Als middenvelder van Santander liep hij na een verloren match begin jaren negentig naar de toenmalige trainer van de Catalanen, Johan Cruijff. “Ik zou een pink laten amputeren om onder jou te kunnen voetballen”, vertelde Setién de Nederlander toen. Spelen voor Barcelona deed de hij nooit, de club trainen intussen wel...

