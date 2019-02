“Ze ging niet naar zijn kamer om te kaarten”: moeder Cristiano Ronaldo zet aanval in op vrouw die hem beschuldigt van verkrachting KVDS

07 februari 2019

Bron: The Wall Street Journal, The Sun, The Mirror, Der Spiegel 0 Voetbal De moeder van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo (34) heeft haar zoon verdedigd tegen de beschuldiging dat hij een vrouw verkracht zou hebben. Dat zou gebeurd zijn op 13 juni 2009 in een hotelkamer in Las Vegas. Ronaldo houdt echter vol dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde, een verklaring waar zijn moeder pal achterstaat.

Het was de allereerste keer dat Dolores Aveiro iets zei over de verkrachtingszaak tegen haar zoon. Ze deed dat op de voorstelling van haar eigen wijn- en olijfoliemerk in de Portugese hoofdstad Lissabon, toen ze ernaar gevraagd werd door een reporter van een lokale krant.

DNA-staal

Vorige maand maakte de krant The Wall Street Journal bekend dat de Amerikaanse autoriteiten in het verkrachtingsdossier een DNA-staal van de topvoetballer hadden opgevraagd bij het Italiaanse gerecht. Ronaldo speelt voor het ogenblik immers bij Juventus. De Amerikaanse politie wil zijn DNA-materiaal vergelijken met DNA-materiaal dat gevonden werd op de jurk van de vrouw.





Het politiedossier werd in oktober vorig jaar geopend na verklaringen van een zekere Kathryn Mayorga. Zij beweerde dat ze op 13 juni 2009 door Ronaldo was verkracht. De twee hadden elkaar leren kennen in de nachtclub waar het beginnende model toen werkte. Camerabeelden van die avond tonen de twee terwijl ze praten en dansen. Volgens Mayorga zou Ronaldo haar daarop gevraagd hebben om te komen kijken naar het geweldige uitzicht in zijn penthouse. (lees hieronder verder)

Volgens gerechtsdocumenten die de Britse krant The Sun kon inkijken, zou Mayorga verklaard hebben dat Ronaldo haar daar de slaapkamer binnentrok en probeerde om seks met haar te hebben, terwijl zij de hele tijd ‘nee’ riep. “Toen Cristiano Ronaldo haar had aangerand, liet hij haar vertrekken en zei hij dat het hem speet en dat hij normaal gezien een gentleman was”, klinkt het.

De vrouw zou na de feiten naar de politie gegaan zijn en onderzocht zijn in het ziekenhuis, waar bewijsmateriaal werd verzameld.

Ontkend

Ronaldo zelf heeft de beschuldigingen van verkrachting altijd ontkend en gezegd dat hij een “zuiver geweten” heeft. In oktober verklaarde hij: “Ik ontken de beschuldigingen van verkrachting tegen mij met klem. Verkrachting is een vreselijke misdaad, die ingaat tegen alles waarin ik geloof.” (lees hieronder verder)

Hoewel Ronaldo aanvoert dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde, zou hij de vrouw nadien wel zwijggeld – volgens haar 330.000 euro – betaald hebben.

Zijn moeder is duidelijk als het over Mayorga gaat. “Ze ging niet naar zijn kamer om te kaarten”, liet ze zich ontvallen. “Het was om iets te doen.” Ze benadrukt ook dat ze haar zoon rotsvast gelooft: “Ik heb vertrouwen in mijn zoon als het gaat over wat er gebeurd is. Ik ken hem.” (lees hieronder verder)

In oktober vorig jaar had ze op sociale media ook al haar steun aan haar zoon getoond door een beeld van hem te delen met een pak van Superman. “Ik ben benieuwd wie de moed heeft om deze foto op zijn profiel te zetten en zo een ketting te vormen”, schreef ze erbij. “Voor Portugal, voor hem, voor ons, voor de eenheid van ons volk en voor gerechtigheid. Hij verdient het.”

Mayorga zelf heeft door alle heisa intussen haar job als lerares die ze intussen uitoefende opgezegd en is ondergedoken. Aan de Duitse krant Der Spiegel vertelde ze dat ze door de verkrachting af te rekenen kreeg met een klinische depressie en een posttraumatische stressstoornis.