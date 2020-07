“Yannick Carrasco en ex-Miss België Noémie Happart na vijf jaar uit elkaar” Redactie

21 juli 2020

09u39

Bron: La Dernière Heure 0 Voetbal Rode Duivel Yannick Carrasco en ex-Miss België Noémie Happart zijn uit elkaar. Dat schrijft La Dernière Heure. Op hun Instagram-pagina’s zijn alvast geen gezamenlijke foto’s te zien.

Carrasco en Happart (Miss België in 2013) vormden vijf jaar een koppel. In de Champions League-finale van 2016 gingen ze de wereld rond toen de Rode Duivel haar na zijn goal een zoen in de tribunes gaf. Een jaar later gaven ze elkaar ook het jawoord. Maar nu komt er dus volgens La Dernière Heure een einde aan hun relatie. De reden van de breuk is niet gekend.

Carrasco vertrok twee jaar geleden naar China voor een avontuur bij Dalian. Dit seizoen keert hij op huurbasis terug naar Atlético Madrid. De 26-jarige Belg zit aan 41 interlands bij de Rode Duivels, daarin scoorde hij zes keer.