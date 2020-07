“Word ik ook depressief en wil ik dan ook zelfmoord plegen?”: oud-Beerschot-doelman met hersenletsel luidt alarmbel Redactie

30 juli 2020

Redactie

30 juli 2020

Bron: De Volkskrant Voetbal 'Word ik depressief? Vroeg dement?' Vragen waarmee oud-keeper Joey Didulica (43) worstelt. De Australische Kroaat, die in 2001 even in ons land bij Beerschot aan de slag was, heeft hersenletsel als gevolg van verwaarloosde blessures. Bij De Volkskrant trekt hij aan de alarmbel.

Een hersenscan na zijn actieve voetbalcarrière sprak boekdelen: er werd bij Didulica littekenweefsel aangetroffen dat normaliter slechts voorkomt bij mensen die een zwaar auto-ongeluk hebben gehad. Hoofdpijn? Dagelijkse kost. De zon en harde geluiden? Absoluut te vermijden. Ook informatie opnemen is erg moeilijk, wat een job van negen tot vijf onmogelijk maakt. Als hij te vermoeid raakt, gaat hij op gegeven moment met dubbele tong praten om dan om acht uur ‘s avonds al doodop zijn bed te moeten opzoeken. Een gevolg van de vele botsingen tijdens zijn actieve carrière. Als doelman van AZ in oktober 2006 met PSV-middenvelder en goede vriend Jason Culina bijvoorbeeld. Of twee jaar later, toen toenmalig Ajax-spits Luis Suárez hard inkwam nadat Didulica diens strafschop had gestopt. “Ik wist meteen dat het foute boel was”, aldus Didulica over dat tweede incident.

Ik wil alleen dat voetballers beter beschermd worden. (...) Bescherm spelers tegen zichzelf, want die denken alleen aan de korte termijn. Zoals ik deed. Met alle gevolgen van dien Joey Didulica

“Misschien was ik er beter aan toe geweest als er meer aandacht was voor de impact van hersenschuddingen bij voetballers”, vertelt hij telefonisch aan De Volkskrant, zo’n negen jaar na zijn voetbalpensioen. “Ik heb een prachtig leven in Australië, ‘s ochtends zie ik door het raam dolfijnen springen in de oceaan, ik heb een geweldig gezin, schitterende keeperscarrière gehad en ben daarna ook actief gebleven. Maar het is ook zwaar door mijn hoofd. Ik ben best bezorgd over mijn toekomst, want beter word ik niet. Word ik ook depressief en wil ik dan zelfmoord plegen zoals andere mensen met deze aandoening? Word ik jong dement?”

Het gewezen sluitstuk hekelt het feit dat de speelkalender almaar drukker wordt en dat bijgevolg ook de prestatiedruk bij de spelers én medische staf almaar verder de hoogte in gaat. “Binnen drie minuten moeten spelers met een hoofdblessure opgelapt zijn. Het zou zoveel beter zijn om alles tien minuten rustig te checken. (...) Ik snap niet dat het zo lang duurt eer daar goede regelgeving voor komt. Dat we maar blijven hangen in oude tijden”, aldus Didulica, die naar eigen zeggen evenwel geen wrok koestert. “Ik wil alleen dat voetballers beter beschermd worden. Ik zou het vreselijk vinden als meer spelers overkomt, wat mij is overkomen. Bescherm spelers tegen zichzelf, want die denken alleen aan de korte termijn. Zoals ik deed. Met alle gevolgen van dien.”

“Geef arts meer tijd om diagnose te stellen”

Ook Fifpro, de wereldwijde vakbond voor profvoetballers, hoopt dat er snel een doorbraak komt in de regelgeving voor voetballers van wie wordt vermoed dat ze een hersenschudding hebben opgelopen. Zo wil de spelersvakbond ervoor zorgen dat de medische staf voortaan in plaats van drie minuten, tien minuten de tijd krijgt om vast te stellen of er sprake is van een mogelijke hersenschudding. En dat er in die periode een wisselspeler mag opgesteld worden. “Voetballers zijn gefocust om direct resultaat te halen, feitelijk is de hele organisatie van een profclub dat”, stelt dokter Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van Fifpro. “Ze denken vaak niet aan het leven na het voetbal. Dat ze de kwaliteit daarvan in gevaar brengen als ze doorspelen met een hersenschudding.”

We willen dat na vaststelling van een hersenschudding spelers verplicht een week niet in actie mogen komen. En dat de teamarts direct naast het veld kan beschikken over videobeelden van de botsing die hem helpen bij zijn diagnose Victor Gouttebarge, hoofd medische zaken van Fifpro

Door de coronacrisis lag het overleg stil, maar nu wil de Fifpro een versnelling hoger schakelen met betrekking tot de invoering van de proeffase van de nieuwe regels. En verder wil ze ook twee andere maatregelen bekrachtigen. Gouttebarge: “We willen dat na vaststelling van een hersenschudding spelers verplicht een week niet in actie mogen komen. En dat de teamarts direct naast het veld kan beschikken over videobeelden van de botsing die hem helpen bij zijn diagnose. Dat laatste gaat de goede kant op, want de Fifa denkt goed mee.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.