Exclusief voor abonnees "Wij, weinig talent? Slaat nergens op" AANVOERDER SIEBE SCHRIJVERS VERDEDIGT ZIJN BELOFTEN Pieter-Jan Calcoen

14 juni 2019

11u46 0 Beloften De kapitein spreekt. Siebe Schrijvers (22) mikt met de jonge Duivels op de halve finales. "We willen onze enige kans op Tokio grijpen."

"Ik ben nooit zenuwachtig voor een wedstrijd." 't Zal zondagavond naar eigen zeggen niet anders zijn, wanneer aanvoerder Siebe Schrijvers als eerste Belg in de rij uit de spelerstunnel van het MAPEI-stadion in Reggio Emilia stapt, om tegen Polen zijn EK-debuut te maken. "Wekelijks speel ik bij Club voor 25.000 fans. En ik heb veel ervaring in eerste klasse. Ik kan dus wel om met de druk. (lacht) Ik ben al een ancien, hé."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis