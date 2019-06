Exclusief voor abonnees “We moeten genieten van de A-ploeg” VOOR 99% ZEKER UITGESCHAKELD, NIET KLAAR VOOR RODE DUIVELS Pieter-Jan Calcoen

20 juni 2019

07u45 0 EK voor beloften Ciao. Het EK zit er normaal gezien op voor de Belgische beloften, die wel bikkelden voor wat ze waard waren, maar in Italië geen ‘touch of Eden’ lieten zien. Geen schande.

“Straten staan blank in Kalmthout”, meldde HLN.be halfweg de eerste helft. In Reggio Emilia wisten de supporters niet waar kruipen van de hitte - zó heet, zeg.

Het contrast tussen de Rode Duivels en hun jongere varianten is qua talent ongeveer even groot. Dat kun je de beloften niet kwalijk nemen. Niet iédereen is Eden Hazard.

Dan maar even zoals in de ‘goeie’ ouwe tijd, moet Johan Walem gedacht hebben. Een organisatie neerzetten - Bornauw en Bastien erin, een stevig blok op het middenveld, Schrijvers naar de flank en Lukebakio in de spits - en vervolgens counteren.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis