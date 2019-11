“Verraden” Moreno neemt afscheid in tranen, Enrique keert na dood dochtertje wellicht terug als bondscoach Spanje DMM/GVS

19 november 2019

10u00 4 Voetbal Een nieuw trainersdispuut bij de nationale ploeg van Spanje. Ondanks een 5-0-overwinning en een 23 op 27 in de EK-kwalificatiecampagne moet bondscoach Robert Moreno opkrassen. Spaanse media melden dat zijn ontslag deze middag aangekondigd wordt en Luis Enrique (49) dicht bij een terugkeer staat naar ‘La Roja’. De voormalige bondscoach nam in juni van dit jaar ontslag om zijn dochter bij te staan in de strijd tegen kanker. Het meisje overleefde de ziekte niet.

Om 12u30 houdt de Spaanse voetbalbond een persconferentie om het vertrek van bondscoach Robert Moreno aan te kondigen. De 42-jarige Moreno kreeg gisteren voor de laatste EK-kwalificatiematch tegen Roemenië te horen dat zijn avontuur er al na negen interlands opzit. Ondanks zijn 23 op 27 is binnen de bond niet iedereen overtuigd van zijn kunnen. De coach boekte in zijn laatste opdracht een 5-0-zege tegen Roemenië, waarna hij in tranen afscheid nam van zijn selectie. De persconferentie die volgde op de ruime zege liet hij aan zich voorbijgaan. Volgens bronnen dicht bij AS voelt Moreno zich “misbruikt en verraden”. Hij zou meerdere keren gevraagd hebben aan Luis Rubiales, president van de Spaanse voetbalbond, om samen te zitten voor een contractverlenging, maar die ging er nooit écht op in.

La única imagen de Robert Moreno, ya como ex seleccionador

Moreno nam na de eerste EK-kwalificatiematch over van Luis Enrique, die begin juni en drie matchen later zijn ontslag aankondigde om zijn ziek dochtertje Xana (9) bij te staan in haar strijd tegen botkanker. Xana overleed eind augustus. Volgens Spaanse media is diezelfde Enrique er nu klaar voor om terug te keren en Spanje door EURO 2020 te leiden en zou hij daarover duidelijke signalen hebben gegeven aan de bond. Rubiales, zou altijd beloofd hebben aan Enrique om terug te mogen keren eenmaal hij de dood van zijn dochter had verwerkt. “Hij heeft woord gehouden”, stellen Spaanse bronnen. Of Moreno bij een terugkeer van Enrique opnieuw assistent wil worden, is koffiedik kijken. Moreno stelde in september wel dat hij “opzij zou gaan” mocht Enrique terugkeren, maar voelt zich nu dus helemaal anders bij de situatie.

De kwalijke episode doet denken aan het WK 2018. Toen werd Julen Lopetegui de laan uitgestuurd omdat hij voor het WK had aangekondigd bij Real Madrid aan de slag te zullen gaan. Fernando Hierro nam toen over. Na het WK kwam Enrique.

De spelers zelf werden na de match aan de tand gevoeld. “Wij weten echt van niets”, vertelde Saul Niguez. “Ik ga ook niet raden wat er staat te gebeuren. Robert levert goed werk en wij zijn daar allemaal tevreden mee.” Gerard Moreno bevestigde. “Wijzelf kunnen uiteindelijk niets doen. We trainen goed en doen ons best. Mét de coach, mét de staf. We zouden voor Robert sterven. Fabian Ruiz sloot af. “Ik weet niets over de bondscoach”, vertelde hij toen hij door de mixed zone stapte.

De Spaanse media hebben een vette kluif aan de hele episode. AS weet dat Moreno het ontslag ook aan zichzelf te wijten heeft. Rubiales zou niet kunnen leven met z'n lakse aanpak, terwijl onder Enrique iedereen binnen de lijntjes kleurde. “Maar langs de andere kant: je ontslaat wel een coach die Spanje goede resultaten schonk en naar het EK bracht. Daarover zal hoe dan ook een toelichting moeten volgen.”

El Mundo Deportivo voelt de frustraties van Moreno. “Hij deed het onberispelijk. Negen matchen, zeven zeges en nul nederlagen. 29 goals voor, 4 tegen. En we zijn geplaatst voor EK én reekshoofd. De man stapte naar voor toen Enrique zich moest concentreren op de zeer ernstige familiale problemen. Hij had er helemaal geen moeite mee om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Rubiales had nooit wantrouwen in Moreno, maar op persoonlijk vlak klikte het niet geweldig.”

167-voudig international Iker Casillas reageerde scherp op het nieuws. “Wij zijn het land van de grap... Lang leve Spanje!” postte de ex-doelman op Twitter.

Iker Casillas