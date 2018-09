"Stop met 'dubbel' tellen uitdoelpunt" Redactie

04 september 2018

22u40

Bron: ANP 0 Voetbal Een doelpunt gemaakt in een uitwedstrijd zou voortaan net zoveel waard moeten zijn als een doelpunt gemaakt in eigen stadion. Trainers van Europese topclubs hebben de UEFA gevraagd die regel in de Europese clubtoernooien af te schaffen.

Zij vinden het scoren buitenshuis tegenwoordig minder moeilijk dan vroeger. De regel werd in 1965 ingevoerd. Nu zijn de omstandigheden in de meeste stadions gelijk. De coaches willen ook dat de transferdeadline in alle landen gelijk wordt getrokken om zo competitievervalsing tegen te gaan. Wedstrijddirecteur Giorgio Marchetti van de UEFA heeft de trainers beloofd met de onderwerpen aan de slag te gaan en er een discussie over te openen.

De UEFA had bij de jaarlijkse klankbordbijeenkomst de coaches Massimiliano Allegri (Juventus), Carlos Ancelotti (Napoli), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Julen Lopetegui (Real Madrid), José Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) en Arsène Wenger (oud-coach van Arsenal) uitgenodigd.

