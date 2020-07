‘Sterkste voetballer ter wereld’ buiten zinnen na promotie... en dan gaat plots de telefoon: “De enige die me nu mag bellen, is Jürgen Klopp” DMM

Bron: Sky Sports 0 Voetbal The Championship heeft er volgend seizoen een attractie bij. Adebayo Akinfenwa (38) - “de sterkste voetballer ter wereld” - en Wycombe Wanderers promoveren voor het eerst in de 133-jarige bestaansgeschiedenis van de club naar de Engelse tweede klasse. En daar had ook Jürgen Klopp iets mee van doen.

🎶 We are going up, say we are going up! 🎶



Wycombe have reached the Championship for the first time in their 133-year history after beating Oxford 2-1 at Wembley.



Report: https://t.co/TttockNNQO pic.twitter.com/0Xj6MZuxkr Sky Sports Football(@ SkyFootball) link

Wie al eens FIFA durft te spelen op de PlayStation, kent hem wel. Adebayo Akinfenwa. Engelsman met Nigeriaanse roots. Tank van een lichaam. Wel 101 kilogram droog aan de haak en in staat om 200 kilogram te duwen in het bankdrukken. Akinfenwa is al jaren een cultspeler in de lagere reeksen van het Engelse voetbal. Bij de lancering van FIFA 15 mocht hij met z’n power-rating van 97 warempel opdraven naast Rio Ferdinand.

‘The Beast’ is al bijna 20 jaar profvoetballer en pikte achtereenvolgens zijn goals mee voor FK Atlantas, Barry Town, Boston United, Leyton Orient, Rushden & Diamonds, Doncaster Rovers, Torquay United, Swansea City, Millwall, Northampton Town, Gillingham, AFC Wimbledon en Wycombe Wanderers. Hardly the stuff of legend. Al mag Akinfenwa nu op zijn 38ste plots aan de slag in The Championship.

Wycombe en Akinfenwa wonnen dit weekend in de play-offs van de League One verrassend van Oxford United met 1-2. ‘The Beast’ begon op de bank, maar mocht bij een 1-1-tussenstand even na het uur invallen op Wembley. De Nigeriaan zag ploegmaat Jacobson tien minuten voor tijd de beslissende penalty binnenschuiven en dat leverde schitterende vreugdetaferelen op.

🏆 After 27 seasons in the EFL’s bottom 2 divisions, Wycombe have won promotion to English football’s second tier for the first time

🏟️ Gareth Ainsworth is the second manager (after Martin O’Neill) to lead Wycombe to a Wembley final victory pic.twitter.com/JHtphB7o9i Sky Sports Statto(@ SkySportsStatto) link

Technisch werkloos

Vier jaar eerder stond Akinfenwa immers ook op Wembley, toen zelfs als doelpuntenmaker. In de finale van de play-offs in League Two scoorde de spits in een 2-0-overwinning tegen Plymouth Argyle. De club uit Londen promoveerde naar de League One, maar Akinfenwa bleef achter. Wimbledon zegde het contract met zijn imposante spits op. De Engelsman was 34 en niet meer in staat geacht om nog mee te draaien in de League One.

“Ik ben technisch werkloos”, stamelde Akinfenwa toen voor de microfoons van de Engelse pers op Wembley. “Als er trainers kijken, zoek me op of stuur mij een WhatsApp. Ik ben op zoek naar een job.” Zo gezegd, zo gedaan. Akinfenwa kon aan de slag bij Wycombe Wanderers in de Engelse League Two. Twee jaar later had hij z’n revanche op Wimbledon beet: ook Wycombe mocht naar de League One. En ‘The Beast’ mocht mee.

Na een eerste seizoen in de buik van het klassement kon Wycombe zich dit seizoen verrassend verzekeren voor de play-offs voor promotie naar The Champioship. De club in het noordwesten van Londen parkeerde zich voor de coronastop op een derde plaats in het klassement. Dit weekend kwam de apotheose er met winst op Wembley tegen Oxford United. Revenge is a dish best served cold.

🗣 - "Tell me what we did!? I don't think they heard you at the back!"



📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂 pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep Sky Sports Football(@ SkyFootball) link

WhatsApp

“Zeg me eens wat we gedaan hebben, want ik weet het niet goed”, vertelde Akinfenwa in een uitzinnig interview na de match. “We gaan naar The Championship! Zeg het nog eens, want de mensen hebben het niet gehoord. We gaan naar The Championship! Vier jaar geleden oordeelden sommigen dat het voor mij voorbij was, nu weet ik dat het enige oordeel dat telt, dat van jezelf is.”

Akinfenwa sloot op zijn 38ste het seizoen af als gedeeld topschutter bij Wycombe met 10 goals uit 36 matchen. “Vier jaar geleden was ik technisch werkloos. De enige die me nu mag WhatsAppen (om een job aan te bieden, red.) is Jürgen Klopp”, aldus Akinfenwa, die al sinds zijn jeugdjaren een die hard-fan van Liverpool is. Groot was de vreugde toen ‘The Beast’ later op de avond een WhatsApp kreeg van... jawel, Jürgen Klopp.

“Hey Big Man, ik zag de wedstrijd, maar kreeg niets mee van de interviews na de match. Tot Jordan Henderson, één van mijn spelers, me liet weten dat ik je mocht opbellen op WhatsApp”, aldus Klopp. “Hier gaan we dan: een dikke proficiat. Je bent je hele leven al Championship-waardig en nu ben je er ook effectief. Geniet ervan. Ook al zijn het uitzonderlijke tijden, ik hoop dat je het op gepaste wijze gaat vieren.”

Akinfenwa’s contract loopt deze zomer af bij Wycombe, maar de cultheld zal er naar alle waarschijnlijkheid een jaar extra krijgen. Hij mag het straks op zijn 38ste proberen in The Championship. Benieuwd naar zijn power-rating straks op FIFA 21. Of in Akinfenwa’s eigen woorden: “Beast mode on!”

VIDEO: Het telefoontje van Klopp aan Akinfenwa

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2 daRealAAkinfenwa(@ daRealAkinfenwa) link