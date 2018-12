‘Spookjournalist’ zorgt voor nieuwe polemiek rond Ballon d’Or van 2018: “Website werd zes jaar geleden opgedoekt. Dit kan écht niet” TLB

08 december 2018

12u02

Bron: Fox Sports, Bleacherreport 0 Voetbal De voetbalwereld maakte begin deze week een sierlijke buiging voor Luka Modric. De kleine virtuoos van Real Madrid en de Kroatische nationale ploeg won de 63ste FIFA Ballon d’Or. Hij kreeg 753 punten en stond daarmee afgetekend op één. Maar hoe serieus moet die stemming eigenlijk genomen worden? Dat er heel wat gekke keuzes werden gemaakt, kon u De voetbalwereld maakte begin deze week een sierlijke buiging voor Luka Modric. De kleine virtuoos van Real Madrid en de Kroatische nationale ploeg won de 63ste FIFA Ballon d’Or. Hij kreeg 753 punten en stond daarmee afgetekend op één. Maar hoe serieus moet die stemming eigenlijk genomen worden? Dat er heel wat gekke keuzes werden gemaakt, kon u HIER al lezen. Maar nu rijzen zelfs twijfels bij het bestaan van één van de stemgerechtigden.

De jury die kiest wie de Ballon d’Or verdient, bestaat uit een selectie van internationale voetbaljournalisten, bondscoaches en kapiteins van de nationale ploegen. Het Franse weekblad ‘France Football’, de organisator van het Gouden Bal-gala, maakte ook bekend naar welke spelers de stemmen van de 180 voetbaljournalisten gingen. Maar in de Comoren keken ze toch even vreemd op toen ze zagen wie voor hun land had gestemd.

Dat was ene Abdou Boina, een journalist die schrijft voor de website Albaladcomores.com. Hij zette de Franse WK-winnaar Kylian Mbappé op één, Modric op twee en ook Cristiano Ronaldo, Eden Hazard en Mohamed Salah kregen een plaatsje in Boina’s persoonlijke top vijf. Maar de vraag is vooral of er wel waarde mag worden gehecht aan de inzending vanuit de Comoren. Volgens ene Toimimou Abdou alvast niet, zo vertelt hij aan Fox Sports.

“Dit kan écht niet”

Toimimou Abdou is een voormalig sportfotograaf en hij werkte zélf nog voor Albaladcomores.com. “Maar voor zover ik weet is dat medium zes jaar geleden definitief opgedoekt”, aldus Abdou. “Ik was dus verrast om te zien dat iemand in naam van Albaladcomores.com gestemd heeft, dat kan namelijk écht niet. Bovendien heeft er nooit ene Abdou Boina voor de website gewerkt. Er waren maar twee sportjournalisten: Abdoul Youssouf, die de Franse teksten schreef, en Sharif Ousseine, die de Arabische artikels voor zijn rekening nam.”

Ook navraag die Fox Sports deed bij Fayssoile Moussa, lid van de voetbalbond van de Comoren, bracht geen duidelijkheid. “Misschien is hij een freelancer. Maar de bewuste website bestaat inderdaad niet meer”, aldus Moussa, die vooral ook met iets anders verveeld zit. “France Football heeft ons voorgesteld met een vlag die al zeventien jaar niet meer in gebruik is.” Een invloed op de einduitslag had de ‘spookjournalist’ gelukkig niet. Ook zonder de stembrief uit de Comoren had Luka Modric de 63ste Gouden Bal mee naar huis mogen nemen.

Voor België had Frédéric Larsimont, Chef Voetbal van het Waalse ‘Le Soir’, overigens de eer om te stemmen. Opvallend: hij deelde aan geen enkele Rode Duivel een punt uit. Zijn top vijf bestond uit Mbappé, Modric, Ronaldo, Varane en Salah. Geen Eden Hazard dus, die wel uit de Bahama’s en uit Sri Lanka het maximum van de punten achter zijn naam kreeg.

Eerder ging er al veel aandacht naar de ongelukkige scène waarbij dj Martin Solveig aan Ada Hegerberg, nadat ze de Gouden Bal voor beste vrouwelijke voetballer had gewonnen, vroeg of ze kon twerken. Hegerberg keek hem ijskoud aan, Twitter droop van verontwaardiging. Niet echt het gala dat ‘France Football’ in gedachten had...