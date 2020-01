‘Sinnott 25’: na Engelse (top)clubs doneren ook Malinwa en Club Brugge shirt ter ere van vermoorde voetballer ABD

Bron: BBC 2 Voetbal Eerbetoon voor Jordan Sinnott. De 25-jarige Engelse voetballer overleed afgelopen zaterdag in het ziekenhuis enkele uren nadat hij bewusteloos werd teruggevonden op een pleintje in Retford, een gemeente ten oosten van Sheffield. Een vechtpartij werd hem fataal, twee jongemannen zijn intussen aangehouden voor doodslag. Ter nagedachtenis van zijn broer riep Tom Sinnott voetbalclubs op om shirts met ‘Sinnott 25' te doneren voor het goede doel. Naast Engelse (top)ploegen doen nu ook Belgische clubs hun duit in het zakje.

Tijdens een nachtje stappen werd Jordan Sinnott afgelopen zaterdagnacht rond 2u00 om een nog onduidelijke reden aangevallen door een groep jongeren. Een paar uur later werd hij bewusteloos gevonden met een ingeslagen schedel. In het ziekenhuis overleed hij, met zijn familie aan zijn zijde, aan zijn verwondingen. Tragisch.

Tom Sinnott heeft nu een liefdadigheidsactie gelanceerd om zijn broer - “de beste persoon die hij ooit gekend heeft” - te eren. Hij riep voetbalclubs op om shirts met ‘Sinnott 25' te doneren. “Jordan hield zó veel van voetbal”, aldus Tom bij de BBC. “Ik had het idee om shirts van zijn ex-teams te laten ophangen tijdens de begrafenis, want hij koesterde goeie herinneringen aan die ploegen. Dat idee is wat uit de hand gelopen.”

RIP, Jordan Sinnott ❤️💛 #Sinnott25



On its way to you, @JordanShirts.

Dat is nog een understatement. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Celtic, noem maar op. Britse topclubs stuurden hun ‘Sinnott 25-shirt’ al op. En ook Belgische ploegen als Club Brugge en KV Mechelen legden hun steentje al bij. Alle shirts zullen bij Jordans begrafenis tentoongesteld en nadien gedoneerd worden aan het goede doel ‘Sport Relief’, dat via sport en entertainment geld wilt inzamelen voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

“De steun die we krijgen uit de voetbalwereld is overweldigend", vertelt Tom Sinnott. “Het betekent erg veel voor mij om te weten dat ‘Jord’, ook al is hij er niet meer, op deze manier nog steeds mensen gelukkig kan maken.”

💙🖤 Rest in peace, Jordan Sinnott.



It's on its way, @JordanShirts pic.twitter.com/NNOXCwfnv2 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

We are deeply saddened to hear about the death of Jordan Sinnott, and we want to thank his family for their kind support for Sport Relief. @JordanShirts pic.twitter.com/BIhzBbHN9B Sport Relief(@ sportrelief) link

Profdebuut tegen Vardy en co

Jordan Sinnott was een verdedigende middenvelder die zijn eerste stappen in het voetbal zette bij Championship-club Huddersfield. Op 26 januari 2013 maakte hij op zijn achttiende zijn profdebuut in het FA Cup-duel tegen reeksgenoot Leicester City. Sinnott nam het op tegen intussen bekende namen als Jamie Vardy, Wes Morgan, Kasper Schmeichel en Ritchie De Laet. Huddersfield, met Sinnott als basisspeler, stootte door naar de vijfde ronde. ‘t Was een hoogtepunt in zijn carrière. Maar daarna ging het snel bergaf. Een uitleenbeurt en vervolgens een definitieve transfer aan vijfdeklasser Altrincham volgde. Via omzwervingen in de lagere regionen kwam hij dit seizoen terecht bij Matlock Town, een club van het zevende niveau in Engeland.

They will never forget your name 💙🤍⚽️ #Sinnott25