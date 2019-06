“Schaamteloos!”: controverse na 13-0-zege van Amerika tegen Thaise vrouwen op WK voetbal ODBS

Bron: TSN 4 WK vrouwen Op het WK vrouwenvoetbal heeft Team USA uitgepakt met een statement. 13-0 tegen Thailand, een recordscore op een WK. Grote ster van de avond was Alex Morgen die vijf keer scoorde. Maar de Amerikaanse vrouwen kwamen ook onder vuur te liggen wegens het al te uitbundig vieren van de goals wanneer de match al heel lang gespeeld was.

#WWC holders USA beat newcomers Thailand 13-0 in the Women's World Cup (a tournament-record scoreline) but came under fire for goal celebrations⚽#USA #FIFAWWCpic.twitter.com/NnQ0D4xljf#AlexMorgan #morgan #USWNT #thai #WWC2019 #WomensWorldCup2019 #FIFAWFC2019 #WomeninFootball AlexCam(@ followalexcam) link

De Thaise vrouwen zullen zich hun grote debuut op een WK voetbal ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. De eerste helft viel het relatief mee, toen ze drie goals om de oren kregen. Maar na de pauze werd het een afslachting en deed Amerika wat het wou. Tien goals in 45 minuten, waaronder vijf stuks in de laatste 12 minuten, was het resultaat. De 11-0 van de Duitse vrouwen tegen Argentinië op het WK in 2007, de vorige recordscore, ging eraan. Het plezier spatte ervan af bij Team USA, titelverdediger en ook nu samen met Duitsland de grote favoriet op eindwinst. Niet in het minst bij sterspeelster Alexis Morgan, die met vijf goals de grote ster van de avond was. Menigmaal opgewacht door de immer enthousiaste Morgan Rapinoe wanneer ze de keepster opnieuw gefusilleerd had. Of tellend op haar vingers, het aantal goals dat ze al gemaakt had.

Alex Morgan :tophat: pic.twitter.com/mHzDq2jLAk Omar(@ Omar_Shelby8) link

“Ik vind toch dat Amerika met meer nederigheid en stijl kon winnen”, aldus Clare Rustad, een Canadese gewezen speelster die commentaar gaf voor TSN (The Sports Network). “Maar dat zat er duidelijk niet in. Goals zo uitbundig vieren in matchen als deze is toch totaal onnodig. Wat is dit?”, vroeg ze zich af. Rustad werd bijgetreden door collega Kaylyn Kyle, ook een speelster die haar strepen al verdiend heeft voor Canada. “Amerika is voor mij de beste ploeg ter wereld. Maar eerlijk, ik ben gedegouteerd. Je speelt tegen een land dat haar debuut maakt op een WK, tegen meisjes die al gewoon blij zijn om aanwezig te zijn. Dat je de eerste goals viert, akkoord, maar om daarna de goals op je vingers te tellen, dat is schaamteloos. Als je 10-0 voorstaat, ga je nummer elf toch zo niet vieren? Dat is geen goed voorbeeld voor de kinderen. Akkoord dat ze meteen een flink doelsaldo willen neerzetten, maar er zijn andere manieren om dat te doen.”

Geconfronteerd met de kritiek, verdedigde Morgan zich. “Scoren op een WK, daar droomt elke voetbalster als klein meisje van. Als dat dan ook gebeurt, ga je daar zelfs op je derde WK echt niet bij stilstaan. Dan laat je de emoties de vrije loop. Ach, wij willen gewoon die vierde ster.” Morgan pakte trouwens ook uit met een mooi gebaar, toen ze na het laatste fluitsignaal een huilende Thaise speelster meteen troostte.

My favorite video on the internet right now @alexmorgan13 pic.twitter.com/vl27lCkA30 Sara Mazzella(@ saraa_mazzella) link

Jill Ellis, de coach van de USA, trok hard van leer. “Mocht het 10-0 geweest zijn op een WK bij de mannen, zouden er dan dezelfde vragen gesteld worden? Op een WK moet je op je best zijn, daar hebben we zo lang voor getraind. Dan wil je er staan, ook naar de volgende match toe. Op zo’n toernooi kan ook elke goal belangrijk zijn. Het doelsaldo geeft straks misschien de doorslag. Respect tonen naar je tegenstander toe, is net alles geven.”

