“Romelu Lukaku vader geworden van zoontje Romeo” MH

17 januari 2019

07u36

Bron: The Sun 14 Voetbal De Britse tabloid The Sun weet het zeker: Romelu Lukaku (25) is voor de eerste keer vader geworden van een zoontje, Romeo.

De Rode Duivel zat tijdens de kerstperiode om “persoonlijke redenen” niet in de selectie van Manchester United. Hij zou samen met vriendin Sarah Mens naar Amerika zijn afgezakt voor de bevalling. Opvallend: vader Harry Mens -Nederlands televisiepresentator- verklaarde in mei nog dat de romance op de klippen was gelopen.

Na nieuwjaar was ‘Big Rom’ als invaller opnieuw trefzeker, maar daarbij viel vooral de viering van de goals op - duimpje in de mond. Voer voor speculatie dus. Op vermoedens van een nakend vaderschap wenste Lukaku vervolgens niet te reageren.