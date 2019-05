Roep om onafhankelijke artsen klinkt weerklinkt na zware botsing van Vertonghen DMM

01 mei 2019

15u09

Bron: Belga 0 Voetbal Na de zware botsing tussen Tottenham-Belgen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax, roepen meerdere medische instanties op om bij hoofdblessures met onafhankelijke artsen te werken. Headway, de Britse stichting voor hersenletsels, vraagt ook om tijdelijke wissels.

De medische staf van de Londense club sprak na de botsing met de hevig bloedende Vertonghen, maar liet de Rode Duivel even later gewoon weer het veld ingaan. Binnen de lijnen was echter snel duidelijk dat hij door zijn hoofdblessure niet verder kon en zwaar groggy maakte Vertonghen, die ondersteuning nodig had, de gang richting de kleedkamer.

“Je kan geen betrouwbare diagnose maken in vijf minuten. Een tijdelijke wissel zou hierbij een oplossing kunnen zijn”, schrijft Headway. “De druk op de medische staf is groot, zeker als de belangen zo enorm zijn als in de Champions League.”

Vertonghen lijkt na de harde clash met de schrik vrij te komen. “Het gaat goed met Jan, hij wandelt alweer”, verklaarde Tottenham-coach Mauricio Pochettino na de partij. “We hopen dat het niet te ernstig is en wachten verder onderzoek af.”