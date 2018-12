“Roberto Martínez won match tegen Brazilië voor 95%” en “Of ik nog beter kan? We zullen zien”: Hazard blikt nog eens terug op WK MH

26 december 2018

08u39

Bron: RTBF 2 Voetbal “Ik heb grote matchen gespeeld in mijn carrière, maar die tegen Brazilië staat in mijn top drie. Alles wat ik wilde doen, deed ik. Alles wat ik probeerde, lukte.” In een interview aan RTBF blikte Eden Hazard andermaal terug op het WK in Rusland. De immer goedlachse balgoochelaar van Chelsea, die de Zilveren Bal van het toernooi in ontvangst mocht nemen, heeft naar eigen zeggen nergens spijt van.

Alsof het gisteren was. Ook bij Eden Hazard zit de nagelbijter tegen Japan nog vers in het geheugen. “In mijn hele carrière kan ik me geen enkele match herinneren die zo gek was. We hadden wat geluk, maar dat kwam omdat we alles gaven. Het voelde een beetje miraculeus”, erkent hij. “Men zei: het is maar Japan. Het zal wel lukken. Toen we 2-0 in het krijt stonden, bekeek ik de klok – ik zag ons geen drie goals in dertig minuten maken. Die avond trapte ik tegen de paal, terwijl Romelu (Lukaku, red.) een grote kopkans miste. Het zou niet onze avond worden. En dan scoorde Vertonghen. Een doelpunt met een beetje geluk. Het was we nodig hadden. Toen die aansluitingstreffer viel, dachten we allemaal -met mezelf op kop- “we gaan deze match winnen.” Marouane (Fellaini, red.) maakte gelijk en bij het laatste doelpunt van Chadli ging Japan toch wat in de fout, want één van onze kwaliteiten is de tegenaanval.”

Het gevolg was een kwartfinale tegen Brazilië. Kinderdroom voor Eden. “Brazilië blijft het land van het voetbal. Vroeger had je Ronaldo, Ronaldinho,… Vandaag zijn dat Neymar, Marcelo en enkele vrienden waarmee ik bij Chelsea speel. We voelden ons tegen hen niet kleiner, omdat we perfect wisten dat er kwaliteit in onze groep zat. We hadden er vertrouwen in na wat er tegen Japan gebeurde, overtuigd dat er niets ons kon overkomen. Roberto Martínez zette een tactiek op poten die ik persoonlijk nooit eerder zag. Het is de coach die de wedstrijd tegen Brazilië voor 95% won.” Waarna ook voormalig ploegmakker Thibaut Courtois lof krijgt. “Bij 2-1 deed hij een fabelachtige redding. Ik ben niet bang om te zeggen dat hij de beste keeper ter wereld is.”

Zelf toverde Hazard erop los die wedstrijd. “Ik heb grote matchen gespeeld in mijn carrière, maar die tegen Brazilië staat zeker in mijn top drie. Alles wat ik wilde doen, deed ik. Alles wat ik probeerde, lukte.”

Na de euforie volgde op 10 juni de ontgoocheling tegen Les Bleus. “We moeten geen spijt hebben, want we gaven alles. Frankrijk verdiende de overwinning uiteindelijk.” In de wedstrijd om de bronzen medaille tegen Engeland scoorde Hazard de 2-0, zijn derde en laatste treffer van het toernooi. “Ik denk dat we op het WK de allermooiste Eden Hazard aan het werk zagen. Over vier jaar is er opnieuw een wereldkampioenschap. Dan ben ik er 31. In Rusland haalde ik topniveau, dankzij het team en de coach. Alle ingrediënten waren aanwezig voor mij om er goed te presteren. Of ik nog beter kan? Dat zullen we in de toekomst zien. Na het WK had ik het gevoel dat ik het maximum gegeven had. Juist daarom heb ik nergens spijt van. Ook al wonnen we de trofee niet, toch heb ik het gevoel dat we wereldkampioen werden.”