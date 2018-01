'Pitbull' Philtjens na haar boerenjaar: "Ik denk dat ik de Gouden Schoen kan winnen" Glenn Van Snick

24 januari 2018

10u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal Davina Philtjens. Pitbull, drie keer 'Flame of the Match' op het voorbije Europees kampioenschap én mede-auteur van een historische Nederlandse titel met Ajax. En of de 28-jarige linksback een fantastisch jaar achter de rug heeft. "Ik schreef in 2017 geschiedenis, dus waarom zou ik de Gouden Schoen niet kunnen winnen?"

Rustig als altijd stond de 28-jarige Davina Philtjens ons te woord in het nationaal voetbalcentrum van Tubeke, waar de Red Flames vorige week het verdere verloop van hun WK-kwalificatiecampagne voorbereidden. De unieke training met de Yellow Flames liet ze aan zich voorbijgaan, de linksachter sukkelt immers met een lichte blessure. "Maar niks om ons zorgen over te maken", verklaart Philtjens. "Een kleine overbelasting, meer niet. Binnen enkele dagen ben ik opnieuw de oude."

De oude in de zin van: rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan? Niet voor niets kreeg ze in Amsterdam de bijnaam 'de pitbull' opgekleefd. Opgeven staat niet in haar woordenboek, doorzettingsvermogen en strijdlust des te meer. "Ik vind het enorm belangrijk om me telkens voor de volle honderd percent te geven. Een van mijn voornaamste kenmerken is om met mijn gedrevenheid de ploeg op sleeptouw te nemen. Gaat het wat minder heb je achteraf dan toch het gevoel dat je er alles aan hebt gedaan om het tij te keren."

Geschiedenis

Een prima karaktertrek waarmee ze op het Europees kampioenschap heel wat harten wist te veroveren. De populariteit van Davina steeg in ons land met één ruk, ze werd door het volk drie maal verkozen tot 'Flame of the Match'. "Ik kreeg inderdaad het gevoel dat mensen mijn inzet enorm apprecieerden en ik niet alleen ben opgevallen met mijn lengte (Davina is 1m50, red). Ik kreeg tal van berichten van mensen die niet veel naar het vrouwenvoetbal keken maar mij nu loofden omwille van mijn vechtlust. Dat deed deugd en toonde aan dat ik goed bezig was."

Dus staat één ding vast: haar visitekaartje gaf ze in 2017 af. Misschien is Davina Philtjens wel dé kandidaat om Tessa Wullaert op te volgen als Gouden Schoen? Staat zij op 7 februari met de prestigieuze prijs te pronken? "Eerlijk? Ik denk dat ik de Gouden Schoen kan winnen. Ik schreef niet enkel met de Red Flames geschiedenis door naar het EK te gaan, maar ook met Ajax droeg ik mijn steentje bij aan iets wat we nog nooit hadden verwezenlijkt. We pakten immers de dubbel en werden voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Nederland. Ik heb gewoon een héél goed jaar achter de rug. Langs de andere kant ben ik niet echt bezig met de prijs. Ik ben van nature kalm. Het zou mooi zijn, maar we zien wel."

Potentieel

Ondanks het boerenjaar en haar 28 lentes jong voelt de linksachter niet dat ze op de top van haar kunnen zit. Integendeel. "Het klopt dat ik me stilaan meer moet verzorgen dan een achttienjarige, maar eigenlijk heb ik het gevoel dat ik nog beter kan. Er zit wel nog wat progressiemarge in de tank. Ik denk dat ik met andere woorden nog meer uit mijn carrière kan halen."

Dus ligt er voor Davina misschien een échte topclub -Ajax is al mooi- in het verschiet? "Als ik de kans krijg om een stap hoger te zetten, wil ik die zeker grijpen. Een specifieke club heb ik niet in gedachten, maar ik zou graag eens in Engeland of Duitsland spelen. Belangrijk is wel dat ik me heel goed voel bij een ploeg. Ik zou niet zomaar naar eender welke topper trekken, het totaalplaatje moet kloppen. Trouwens, ik móét helemaal niet weg. Ik voel me op dit moment zeer goed in Amsterdam. De club is heel familiaal, heel open, ik weet waar ik aan toe ben. En ook het typische Ajax-DNA ligt me wel. De coach hamert erop om telkens de voetballende oplossing van achteruit te zoeken. Ik zit hier echt wel goed", besluit Philtjens.