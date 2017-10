'Piqué schoft. Trap het hier af!: spelers Spaanse nationale ploeg staken uit de hand gelopen training al snel Hans Op de Beeck

07u00 0 rv Voetbal De training van de Spaanse nationale ploeg is maandagavond vervroegd stopgezet omdat fans maar bleven schelden en jouwen richting Gerard Piqué. De verdediger van FC Barcelona toonde zich een fel voorstander van het referendum van zondag over onafhankelijkheid van Catalonië.

Sale Piqué pic.twitter.com/F61hBh1mYk — Eduardo J. Castelao (@EJCASTELAO) 1 oktober 2017

Al voor aanvang van de training in Las Rozas, even buiten Madrid, hielden fans spandoeken met teksten als 'Piqué je maakt me ziek', 'Piqué, klootzak - Spanje is je land' of 'Piqué trap het hier af' omhoog. Andere supporters reageerden daarop door te scanderen dat er vrijheid van meningsuiting is in Spanje. Dat lokte dan weer reacties uit van mensen die 'Lang leve de Guardia Civil' riepen, refererend aan de Spaanse politie die zondag hard ingreep om de stembusgang te voorkomen. De Guardia Civil kwam ook in Las Rozas tussenbeide en nam enkele spandoeken in beslag. Kortom, de aanwezigheid van de Catalaan Piqué bij de Spaanse nationale ploeg zorgt voor veel controverse.

Photo News

Lees ook Gerard Piqué kan tranen niet bedwingen wanneer hij het over situatie in Barcelona heeft

Toen Piqué het trainingsveld opstapte, ging het protest crescendo. Wanneer hij vervolgens aan de bal kwam, werd er telkens 'buiten', 'buiten' gescandeerd. De spelers besloten dan maar na welgeteld 23 minuten een einde te maken aan de training en stapten weer naar binnen. Piqué moest dat doen onder politiebegeleiding, terwijl er vanalles naar hem werd gegooid.

Tras 23 minutos España deja de entrenar pic.twitter.com/LjD3Jvjx81 — Eduardo J. Castelao (@EJCASTELAO) 1 oktober 2017

Spanje bereidt zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Israël en kan het WK in Rusland nog nauwelijks ontlopen. Piqué, die met 'La Furia Roja' een keer wereldkampioen werd (Zuid-Afrika 2010) en een keer Europees kampioen (Polen/Oekraïne 2012), speelde zondag met FC Barcelona achter gesloten deuren tegen Las Palmas (3-0), nadat de Catalaanse club tevergeefs had gevraagd aan de Spaanse bond om de wedstrijd uit te stellen. Na afloop had de 91-voudig Spaans international moeite zijn tranen te bedwingen. "Het was een hele moeilijke wedstrijd, de slechtste ervaring uit mijn carrière", zei een zwaar geëmotioneerde Piqué na de wedstrijd.

EPA Op de training samen met Jordi Alba, zijn ploegmaat bij Barcelona.

"We hebben onder Franco lang niet kunnen stemmen in dit land, dus moeten we het stemrecht verdedigen. Ik voel me Catalaan, en vandaag ben ik trotser dan ooit op de Catalanen." Piqué zei verder dat zijn Catalaanse sympathieën wel degelijk te combineren zijn met het voetballen voor de Spaanse nationale ploeg. "Volgens mij kan ik gewoon doorgaan. Ik denk dat er velen in de selectie totaal niet akkoord zijn met wat er vandaag gebeurt, maar als de bondscoach of iemand anders een probleem met mij heeft, heb ik er geen moeite mee een stap opzij te zetten."

Photo News Toch ook nog een voorstander van Piqué in Las Rozas: 'Piqué ik hou van jou'.

EPA Piqué komt met Pedro aan in Las Rozas.