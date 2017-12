"Nou, die gaat de wereld rond op YouTube!" Dit waren de 10 meest bizarre own goals van 2017 MH

09u00 5 rv - Voetbal Pijnlijk, pijnlijker, pijnlijkst. Ook in 2017 waren we getuige van enkele hilarische own goals. Zet u neer en geniet mee van de tien meest tot de verbeelding sprekende eigen doelpunten van het afgelopen jaar.

19 maart: David Bingham vs. Kansas City

That's one way to score! Soony Saad somehow gets this one to go in for @SportingKC. pic.twitter.com/ecT3pOhILJ FOX Sports Kansas City(@ FSKansasCity) link

Uit een schijnbaar ongevaarlijk schot een blunder van jewelste produceren: David Bingham, doelman van San Jose Earthquakes in de Amerikaanse MLS, deed het ons in maart even voor. De poging was nota bene zelfs niet gekadreerd.

28 maart: Barbara Marques vs. Portugal (vrouwen)

Ook in het vrouwenvoetbal vallen er nu en dan komische own goals. Bovenstaande video is daar écht wel een bewijs van. In een U17 kwalificatiematch walste Spanje over Portugal (6-1), maar wij onthouden vooral het knotsgek eigen doelpunt van keepster Barbara Marques. Al valt de doelvrouw hier niets te verwijten.

2 april: Gabriel Paletta vs. Pescara

Donnarumma had a nightmare against Pescara. Paletta own goal. pic.twitter.com/xjat19o033 Ste Carson(@ sjrcarson) link

In tegenstelling tot de vorige video, treft de doelman hier wél schuld. Begin april miste Milan-goudklompje Gianluigi Donnarumma zijn controle volledig. Met een dramatische afloop. De 'Rossoneri' geraakte niet verder dan 1-1 tegen het team dat dit seizoen opnieuw in de Serie B actief is.

3 mei: Igor Boychuk vs . Obolon’-Brovar Kiev



Bovenstaande own goal beroerde begin mei dan weer de gemoederen in Oekraïne. In de match tussen tweedeklassers Obolon’-Brovar en Bukovyna scoorde een zekere Igor Boychuk een erg vreemd eigen doelpunt. De geruchten van matchfixing staken al gauw de kop op.

23 mei: Fikayo Tomori vs. Guinea U20

Géén geruchten van wedstrijdvervalsing op het WK U20 in Zuid-Korea eind juni. Daar bleef Engeland tegen Guinea steken op een 1-1-gelijkspel na deze bizarre own goal van Fikayo Tomori. Het doelpunt doet meteen terugdenken aan de vreemde own goal van Paletta in de Serie A.

7 juni: José María Giménez vs. Italië

In een oefeninterland tegen Italië kreeg de Uruguayaan José María Giménez

prompt de bal voor de voeten, waarna hij met een schicht het leer voorbij doelman én ploeggenoot Muslera deponeerde. Eerlijk is eerlijk, knap afgewerkt van de Atlético-verdediger.

29 juli: Geoffrey Kondogbia vs. Chelsea

Ook Geoffrey Kondogbia voegt zich in het illustere rijtje. Als u bovenstaande beelden ziet, begrijpt u waarom. In een oefenduel tegen Chelsea werd de defensieve middenvelder van Inter net voor de middenlijn onder druk gezet, waarop hij besliste om de bal dan maar terug te spelen naar zijn doelman. Het liep echter helemaal anders af dan Kondogbia zich had ingebeeld. De Fransman lobde zijn eigen doelman...

8 augustus: Martin Kase vs. Levadia Tallinn

Scoren zonder ook maar een bal te raken? In de Estse bekercompetitie kan het. Tijdens de confrontatie tussen Levadia Tallinn en Paide Linnameeskond - niet meteen de meest ronkende namen binnen het voetbal, dat ter zijde - was het na 14 seconden al prijs. Ook hier ligt een dramatische terugspeelbal aan de basis van het doelpunt.

15 augustus: Kasim Nuhu vs. CSKA Moskou

Zélfs op het hoogste Europese toneel wordt er al eens geklungeld. Maar dit doelpunt was er wel eentje van kapitaal belang. In het treffen tussen Young Boys Bern en CSKA - in de play-offs van de Champions League - beging Kasim Nuhu een bijzonder pijnlijke blunder. Eén keer koppen, een tweede keer koppen, en de bal ligt veilig in de handen van onze doelman, dacht Nuhu. Zijn doelman was echter ver uitgelopen en zag de bal tot zijn ontzetting over zich heen richting doel botsen.

19 november: Fankaty Dabo vs. Groningen

"Die gaat de wereld rond op Youtube!", commentator Evert ten Napel sloeg de nagel op de kop. Vitesse-verdediger Fankaty Dabo wou een bal van wel heel ver terug naar doelman Jeroen Houwen sturen. Het leer nam een stevige vlucht en verdween zo mooi voorbij Houwen in het eigen doel. De goalie zou bij het plukken van een terugspeelbal normaliter wegkomen met een gele kaart, maar dat had doelman Houwen tijdens de wedstrijd anders begrepen. “Als ik die bal pluk, dan pak ik toch een rode kaart?”