“Niet cocaïne, maar alcohol is zijn grote probleem”: dokter Maradona over de vreemde gedragingen van zijn “complexe patiënt” Redactie

27 juni 2020

09u59 5 Voetbal Een Een dansje van Diego Maradona in bedenkelijke toestand deed eerder deze week wereldwijd wenkbrauwen fronsen. Een nieuw filmpje in een intussen lange rij met vreemde video’s van de Argentijnse voetballegende. Volgens Maradona’s dokter zijn drugs niet zozeer het grote probleem van ‘Pluisje’, wél alcohol en familiale problemen.

De reputatie van Maradona raakte het voorbije twee decennia flink bezoedeld. De voormalige stervoetballer van onder meer Napoli en FC Barcelona heeft een lang verleden met drugs en volgens velen ook een heden. Het meest recente filmpje van de Argentijn dat de wereld rondging, helpt ook niet om die vermoedens in de kiem te smoren. Mogelijk dateert de video uit de periode dat Maradona trainer was in Mexico (2019), maar voor de Argentijnse krant Diario Olé was het wel een aanleiding om de dokter van Maradona aan de tand te voelen.



Leopoldo Luque neemt het op voor de huidige coach van Gimnasia De La Plata, een Argentijnse eersteklasser. “Als je me vraagt hoe het dezer dagen met hem gaat, dan zeg ik dat het ‘varieert’. Dat Diego in orde is. Maar het is duidelijk dat deze quarantaine een erg moeilijke situatie is voor alle mensen die echt geïsoleerd zijn, zoals hij. Het zorgt voor stemmingsstoornissen. Op vrijdag ging ik naar hem toe en hij was in orde. Op zaterdag, zondag en maandag was hij ook in orde, maar op dinsdag niet. Ik heb hem gebeld, maar hij wilde niet opnemen.”

Geen stabiele familie

Volgens Luque zijn drugs niet zozeer het grote probleem van Maradona. Alcohol is dat wel. “Als ik hoor dat hij nog steeds drugs gebruikt, dan kan ik dat niet geloven. Diego drinkt echter wel nog steeds veel en daar werken we aan. Hij heeft zijn humeur, zijn eigen gewoontes en soms overdrijft hij. Natuurlijk is dat slecht voor zijn gezondheid. Iemand als Diego heeft een stabiele familie nodig die hem steunt, maar dat is bij hem net niet het geval. Er zijn familiale problemen. Hij heeft me al vaak gezegd dat hij al zijn kinderen wil herenigen, maar dat blijkt niet zo simpel. Diego is geen makkelijke patiënt en de behandeling is complex, zeker gezien zijn verleden. Maar de geruchten over druggebruik, vind ik absurd.”

Verleden met drugs

Dat elke vreemde gedraging van Maradona al snel gelinkt wordt aan drugsgebruik, heeft de maken met zijn verleden. De Argentijn heeft een lange historie met drugs. In 1991 liep hij als speler van Napoli voor het eerst tegen de lamp. Hij werd betrapt op het gebruik van cocaïne en 15 maanden geschorst, maar dat bleek niet voldoende om hem te doen afkicken. Ook op het WK van 1994 testte hij positief, maar ’t was vooral na zijn carrière dat Maradona in moeilijkheden kwam.

In 2004 werd Maradona na een hartinfarct in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het infarct was veroorzaakt door een overdosis cocaïne. De ex-voetballer herstelde, maar hij leek nooit helemaal van zijn verslaving verlost te geraken. Zo kwam het ook tijdens het WK van 2018 tot een pijnlijk moment. Tijdens de match van Argentinië tegen Nigeria werd al snel duidelijk dat Maradona er was. Hij danste in de tribune met Nigeriaanse vrouwen, viel in slaap, pakte uit met obscene gebaren en na de match moest hij zelfs uit het stadion gedragen worden.

Vreemd tafereel op de bank

Maradona stond ook dit jaar al meermaals in de spotlights. Zo hadden de social media een vette kluif aan beelden van tijdens een match tussen Rosario Central en Gimnasia La Plata. In een filmpje was te zien hoe er op een bepaald moment een man richting de bank van Gimnasia stapt om iets te overhandigen. Wat Maradona effectief kreeg, is niet geweten. Volgens kwatongen ging het om drugs, volgens Argentijnse media waren het waarschijnlijk medicijnen tegen te hoge bloeddruk. Later die maand droeg Maradona tijdens een wedstrijd een opvallende pet met opschrift ‘de pillen van bompa’.



