"Mijn zoon is gestorven door op kunstgras te voetballen. Verbied die velden zo snel mogelijk"

Bron: The Telegraph, Vara 0 Voetbal In Nederland is al fel gestreden tegen het voetballen op kunstgrasvelden en ook in Engeland zijn velen de artificiële grasmatten liever kwijt dan rijk. In ons land valt het voorlopig mee met het protest, al gelooft de Engelsman Nigel Maguire dat er wel degelijk actie nodig is. Maguire, een ex-baas van de regionale gezondheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk, gelooft dat zijn zoon Lewis overleden is door op kunstgrasvelden te voetballen.

Lewis Maguire stond in 2013 te boek als een talentvol doelman. Hij mocht zelfs gaan testen bij Leeds United, nu de werkgever van Laurens De Bock, maar tot een test kwam het jammer genoeg nooit. Er werd lymfeklierkanker vastgesteld bij de jonge Brit en vorige week liet Maguire het leven na een moedige strijd van vier jaar. Volgens zijn vader is het duidelijk: Lewis voetbalde ruim vijf jaar systematisch op kunstgrasvelden, die bezaaid liggen met gemalen autobanden, en daar moest de oorzaak gezocht worden voor de ziekte. Maguire voert nu campagne om voetballen op kunstgras te verbieden in het Verenigd Koninkrijk.

Harde bewijzen van de link tussen de kunstgrasvelden en de ziekte van zijn zoon kan Nigel niet voorleggen. Maar er zijn wel elementen die zijn vermoeden versterken, waardoor hij om verder onderzoek vraagt. Zo botste Nigel op een onderzoek van ene Amy Griffin, een Amerikaanse voetbaltrainster. Zij houdt sinds 2009 een lijst bij van voetballers die op kunstgras met rubberkorrels hebben gespeeld en kanker hebben gekregen. Vorige week publiceerde ze de recentste cijfers. In totaal staan 253 sporters op de lijst die lijden aan kanker. 116 daarvan zijn net als Lewis Maguire doelman.

Griffin vreest net als Nigel Maguire dat er een verband is tussen de korrels, die gemaakt zijn van oude autobanden en de ziektes. De rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen waarvan het bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn. Op negentig procent van de kunstgrasvelden worden rubberkorrels gestrooid.

"Ik ben niet hysterisch. je zal mij niet horen zeggen 'mijn zoon is gestorven, is dat niet verschrikkelijk?'", aldus Nigel Maguire tegen The Telegraph. "Ik stel enkel logische vragen, waar niemand me een antwoord op kan geven. Omdat die antwoorden ontbreken, moet er verder onderzoek gedaan worden. Ik ben het aan mijn zoon verplicht om te blijven vechten. Hij was het die de kunstgrasvelden op tafel gooide als mogelijke oorzaak voor zijn ziekte."

Tracey Crouch, de Britse minister van Sport, repliceerde al dat er wel degelijk onderzoek is gedaan naar de mogelijke gevolgen van kunstgrasvelden voor de gezondheid. Volgens Crouch brachten die onderzoeken geen gevaren aan het licht.

Maguire, die zijn job bij de regionale gezondheidsdienst opgaf om voor zijn zoon te kunnen zorgen, heeft daar vraagtekens bij. "Er werd bijvoorbeeld niet onderzocht wat de gevolgen kunnen zijn als de korrels in aanraking komen met een vleeswonde. Voor de gezondheid van voetballers vraag ik om voetballen op kunstgrasvelden zo snel mogelijk te verbieden."

Nigel en Lewis Maguire deden een tijd terug hun verhaal in een Nederlandse televisieuitzending. Ze keerden onder meer terug naar het kunstgrasveld waar Lewis vijf jaar lang op gespeeld had:

