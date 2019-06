“Mijn dochter wil later voetbalster worden, maar bedenkt zich nu”: WK-duel stond bol van het drama GVS

24 juni 2019

08u50 0 WK vrouwenvoetbal Het waren ongeziene taferelen gisteren op het WK voetbal voor vrouwen. De Kameroense dames voelden zich in hun hemd gezet door enkele scheidsrechterlijke beslissingen. Ze weigerden dan maar om verder te spelen, maar gingen ook enkele keren ver hun boekje te buiten. “Mijn dochter wil later voetbalster worden, maar ik denk dat ze zich nu bedenkt”, sprak Engels bondscoach Phil Neville na de flinke portie drama.

Toen Steph Houghton rond het kwartier Engeland op voorsprong bracht, wisten de miljoenen kijkers al lang dat het een speciaal avondje zou worden. De ervaren rechtsback van Manchester City trof van dichtbij raak uit een indirecte vrije trap, toegekend na een onreglementaire terugspeelbal op de keepster. Kameroen betwiste de fase, ging in discussie, maar kwam van een kale reis terug: 1-0. Niet het eerste akkefietje van de avond, want enkele minuten ervoor ging het licht al even uit bij Ejangue toen ze op de arm van Duggan spuwden. Scheidsrechter en videoref lieten begaan. Ejangue was zich van geen kwaad bewust - zogezegd een ongelukje.

Wel, de volgende 75 minuten waren zo mogelijk nóg vreemder. “Wat ik vandaag heb meegemaakt, heb ik nog nooit op een voetbalveld gezien”, reageerde de Engelse bondscoach en ex-legende van Manchester United Phil Neville na de match. Ook bij de 2-0 kookten de potjes immers stevig over. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Ellen White haar vierde treffer van het WK. De lijnrechter stond met de buitenvlag in de lucht, maar de VAR zag er na beraadslagen toch een geldige goal in. De Engelse spits stond inderdaad géén offside op een fraaie listige doorsteekpass.

De Kameroense dames zagen het echter anders, want toen de herhaling op groot scherm in het stadion werd getoond, weigerden ze prompt met aftrappen. Ze verzamelden zich met z’n alleen op de middencirkel - het boegeroep vanuit de tribunes was niet min. Pas na enkele minuten werd het spel opnieuw hervat, waarna de scheidsrechter Qin Liang meteen affloot. Enkele Kameroense speelsters zochten in tranen de kleedkamers op, maar niet alvorens ze in de spelerstunnel de FIFA van racisme betichtten. “Iemand moet die dames nu meteen gaan uitleggen waarom die goal is goedgekeurd”, klonk het live bij BBC-commentator Gabby Logan. “Dit is toch een klein euvel dat makkelijk uit de wereld kan geholpen worden?” Minuten voor de start van de tweede helft, kwamen de ‘Ontembare Leeuwen’ alweer de grasmat op, met een FIFA-medewerker aan hun zij die hen wees op hun verantwoordelijkheden.

Maar het hielp niet veel, het geluk stond ook niet aan de kant van het Afrikaanse land. Na amper 45 seconden dacht Kameroen de aansluitingstreffer te maken, maar deze goal werd wél afgekeurd wegens nipt buitenspel. Centimeterwerk, maar terecht. Opnieuw voelde Kameroen zich bekocht. Bondscoach Alain Djeufmabij praatte minutenlang op zijn speelsters in om de match alsnog vol te maken. Aan voetballen dachten de Kameroense dames echter al lang niet meer, want iemand vond er niet beter op om de arbiter een fikse por in de rug te verkopen, waarna ook nog een aanslag plaatsvond op de enkel van Steph Houghton. De VAR vond dat er al genoeg drama was veroorzaakt en zag de smerige fout wonderwel door de vingers.

“Dit was geen voetbal, reageerde Engels bondscoach Neville na de match. “Meisjes wereldwijd zullen dit gezien hebben, maar dit is niet hoe jij je gedraagt op een voetbalveld. Ik heb nul sympathie voor hen. Er wordt een bepaalde gedragsnorm verwacht, zeker tijdens een WK. Mijn dochter wil later voetbalster worden, maar ik denk dat ze zich nu bedenkt. Ik ben trots dat wij ons hoofd koel hebben gehouden en door zijn naar de kwartfinales. Maar wat ik vandaag heb gezien, dat ik heb ik nog nooit op een grasmat gezien. Als dat mijn ploeg zou zijn, zouden ze nooit meer voor de nationale ploeg mogen spelen.” En de oefenmeester van Kameroen? Die sprak van onrechtvaardigheid. “Wan wat zou ik hier anders van moeten vinden?”