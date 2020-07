‘Ma’ke’ is niet meer: mevrouw Roger Lambrecht overleden MVS

10 juli 2020

06u00 0

‘Make’ is niet meer. Gisteren overleed Mireille Dursin, de vrouw van voormalig Sporting Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht. Ze werd 88 jaar. Mireille - door Lambrecht telkens ze ter sprake kwam liefkozend ‘make’ genoemd - sukkelde al even met haar gezondheid en was al enkele jaren aan een rolstoel gekluisterd. Mireille, afkomstig uit Kortrijk, leerde Lambrecht kort na de Tweede Wereldoorlog kennen. Ze zouden uiteindelijk ruim 70 jaar samen zijn, waarvan 62 jaar als getrouwd paar en kregen vier kinderen (Mark, Dirk, Frank en Laure), acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Onze redactie wenst Roger en gans de familie Lambrecht haar diepste medeleven toe.