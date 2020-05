‘Losers’ die juk steeds meer afschudden en goud in handen hebben: waarom Rennes geen doordeweeks Champions League-ploegje wordt TLB

14u15 0 Voetbal Enfin . Eindelijk mag Stade Rennais z’n smoking uit de kast halen voor het kampioenenbal. De Bretoense traditieclub sluit de stopgezette Ligue 1 af op plek drie en heeft zo, voor het eerst in haar geschiedenis, recht op een ticket voor de (voorrondes van) de Champions League. Feest bij Les Rouge et Noir , iets minder bij... Real Madrid.

De Franse profliga nam gisteren akte van de definitieve stopzetting van het seizoen in de Ligue 1. Het Paris Saint-Germain van Rode Duivel Thomas Meunier is kampioen, Olympique Marseille gaat als tweede mee naar de Champions League en ook Stade Rennes krijgt als nummer drie een ticket voor het kampioenenbal. Als Rennes zich door de voorrondes worstelt, dan wordt het een nieuw gezicht in de Champions League. Maar wat moet u nu weten over de ex-club van spelers als Petr Cech, Ousmane Dembélé, El Hadji Diouf en Asamoah Gyan?

Wel, Stade Rennes bestaat al sinds 1901. Maar toch slaagde de club uit Bretagne er nog nooit in om de Franse landstitel te veroveren. ‘t Is één van de redenen waarom Rennes in Frankrijk vaak het predicaat van ‘losers' opgeplakt kreeg. Niet alleen door rivaliserende supportersgroepen, maar ook in de media. De ploeg van ‘net niet’. Dat was ook al geregeld het geval in Franse bekerfinales, onder meer in 2014. Rennes was toen torenhoog favoriet in de finale van de Coupe de France tegen Guingamp, maar de rood-zwarten gingen met 2-0 onderuit. Tekenend.

Steenrijke eigenaar en Salma Hayek

De voorbije jaren slaagt Rennes er echter wel steeds meer in die ‘loser’-status achter zich te laten. Zo werd vorig seizoen revanche genomen voor de bekernederlaag van 2014. Na strafschoppen hield Rennes het grote PSG van een vijfde opeenvolgende beker. Een absolute triomf, ook voor de steenrijke hoofdaandeelhouder François Pinault.

De Fransman, getrouwd met de Mexicaans-Amerikaanse topactrice Salma Hayek, pompt al jaren geld in de club. Maar dat geld wordt niet door ramen en deuren gegooid. Rennes legt zichzelf een soort eigen Financial Fair Play-regeling op. De Bretoense club hoedt zich ervoor om (veel) meer geld uit te geven dan dat er naar binnen komt. Een lesje dat ze geleerd hebben in het begin van deze eeuw. In 2000 werd meer dan 21 miljoen euro voor de Braziliaanse spits Severino Lucas betaald. Zeker in die tijd was dat een gigantische som, maar Lucas flopte compleet in Frankrijk. In 2004 mocht hij gratis vertrekken naar Japan.

Dat ze bij Rennes sindsdien (meestal) beredeneerd te werk gaan op vlak van transfers, bleek afgelopen zomer. Watford haalde winger Ismaïla Sarr voor 30 miljoen op, maar Rennes vond een maand later voor 21 miljoen een vervanger: de Braziliaan Raphinha van Sporting. Met negen goals en vijf assists kan die terugblikken op een goed debuutseizoen. Voor spits M’Baye Niang betaalde Rennes dan weer 15 miljoen aan Torino, maar ook de ex-speler van AC Milan rechtvaardigde die transfersom door clubtopschutter te worden in de competitie. Met wereldkampioen Steven Nzonzi leende Rennes ook een gevestigde waarde van AS Roma. En Nzonzi blijft ook, want volgens Franse media werd begin dit jaar overeengekomen dat zijn huurovereenkomst sowieso met een jaar verlengd zou worden als Rennes bij de top-3 zou eindigen in de Ligue 1.

Tienersensatie

Maar dé diamant in de kern van Rennes luistert naar de naam Eduardo Camavinga, net als onder anderen Dembélé, Tiémoué Bakayoko, Yacine Brahimi en Sylvain Wiltord een jeugdproduct van de club. De voetbalwereld leerde Camavinga in augustus kennen toen hij als 16-jarige een geweldige match speelde tegen PSG. De jongeling, intussen 17, verdween niet meer uit te ploeg, startte 24 keer in de Ligue 1 en kan rekenen op belangstelling van alle Europese topclubs. Real Madrid op kop.

Alles wat hij doet, doet hij perfect. Camavinga is de definitie van een moderne middenvelder. Er is niets wat hij niet kan Hatem Ben Arfa

In april 2019 debuteerde hij al in de Ligue 1, toen aan de zijde van enfant terrible Hatem Ben Arfa. “Hij was ongelooflijk: technisch en fysiek een monster”, zei Ben Arfa recent over de in Angola geboren tienersensatie. “Alles wat hij uitvoert, doet hij perfect. Hij is de definitie van een moderne middenvelder. Er is niets wat hij niet kan. Hij kan verdedigen, tackelen, koppen, kansen creëren, assists geven en scoren. Camavinga heeft ook veel power, maar tegelijkertijd veel gevoel in zijn linkervoet. Verder is hij intelligent en elegant.”

Researchbureau CIES (International Centre for Sports Studies) schat de waarde van de verdedigende middenvelder op 53 miljoen euro, maar niemand twijfelt eraan dat er veel meer geld nodig zal zijn om Rennes en Pinault overstag te doen gaan. Volgens Franse media had Real deze zomer graag al een poging gewaagd, maar lijkt de kans weinig waarschijnlijk dat het nu al tot een transfer komt. Camavinga is nog piepjong, Rennes zit niet bepaald krap bij kas en met het Champions League-voorrondeticket kregen de Fransen er deze week dus nog een flinke troef bij. Heeft hij al een smoking?

17-year-old Eduardo Camavinga was the only player to make 100+ tackles in the 2019/20 Ligue 1 season.



❍ 25 games

❍ 214 duels won

❍ 147 recoveries

❍ 105 tackles



