“Ik was verrast, het was sneller dan verwacht”: Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix praten honderduit over de komst van hun derde kindje in augustus MXG

27 april 2020

13u07 12

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Voetbal Tijdens deze bizarre tijden praat Kat Kerkhofs, presentatrice en vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, elke middag op de Instagram-pagina van VIER met iemand die in zijn ‘kot’ zit. Onder anderen Jan Vertonghen, Radja Nainggolan, Romelu Lukaku en Moussa Dembelé passeerden al de revue voor de #homepartymetkat. Vandaag kreeg ze Kevin De Bruyne en diens vrouw Michèle Lacroix over de virtuele vloer.

De Bruyne (28) en z'n vrouw Michèle Lacroix (24) zagen de komst van een nieuw kindje niet meteen aankomen. “Ik was verrast, het komt allemaal wat sneller dan verwacht, maar goed, we wilden er altijd drie. En nu is dat op komst, we hebben nog geen meisje, dus dat is perfect”, reageerde De Bruyne op het nieuws. Lacroix is ondertussen toch al vijf en een halve maand zwanger. Ze verwachten het dochtertje in augustus. De twee hebben al twee zoontjes, Rome (1) en Mason Milian (4). “Ik denk dat je zachter zult zijn bij een meisje”, stopt Lacroix de Rode Duivel eveneens toe.

De Bruyne en Lacroix zijn normaal niet veel samen doorheen het voetbalseizoen. Nu moeten ze het in de lockdown heel veel samen zien te rooien. Daar hebben ze geen enkel probleem mee. “Op zich is het allemaal in orde. Iedereen mist z’n werk. Wij zijn eigenlijk nog nooit zo vaak zo lang samen thuis geweest, maar nu lukt dat wel. In het begin was het wat zoeken naar routine, nu gaat dat vrij goed. We hebben geluk met het weer, de jongens vallen mee en zijn gezellig, dus het gaat perfect. Rome voetbalt vaak in de tuin, Mason doet dat wat minder. Hij is er niet zo geïnteresseerd in.”

De Rode Duivel helpt waar hij kan bij z’n zwangere vrouw. “Ik ben altijd lief (lacht) en denk dat ik wel oké ben, ik koop haar af en toe een cheesecake meer.” Een vierde spruit is voor het koppel niet de bedoeling. “Een vierde komt er normaal niet”, reageert Lacroix. “Maar goed, zeg nooit nooit.”

(Lees verder onder de foto)

Nieuw seizoen

Zoals praktisch overal ligt ook de Engelse Premier League stil. De Bruyne moet dus thuis de conditie wat onderhouden. “Ik loop veel, praktisch elke dag. Ik zwem om de twee dagen en houd me daartussen bezig met tal van andere oefeningen. Ik red me wel. Als ik zou stoppen voor een paar dagen wordt het moeilijk om opnieuw te beginnen, dus ik doe eigenlijk gewoon verder. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat allemaal terug op te pikken. Normaal hebben wij maximaal drie weken vakantie en verlies je niet veel van de conditie. Maar nu is dat al zes weken...”

Toch denken ze er in Engeland al aan om over een drietal weken te hervatten. De Bruyne verwacht dat er rond 15 mei opnieuw getraind zal worden. “Als we terug beginnen trainen zullen het waarschijnlijk twee, drie harde werkweken zijn. Het zal even zuur zijn, maar dat lukt wel. Het zal aanvoelen als een nieuw seizoen, maar alles zal sowieso gespeeld worden denk ik. Het is jammer dat dat zonder fans zal zijn waarschijnlijk, maar het zij zo. Daarna zal de competitie misschien hervatten halfweg juni om er dan nog de Champions League aan vast te hangen. Het is allemaal afwachten. Daarna zullen het twee weken niets zijn, en dan is er alweer een nieuw seizoen.”

(Lees verder onder de foto)

Niet met Toby, wel met Romelu

Op de vraag met welke Rode Duivel De Bruyne de quarantaine zou willen doorbrengen moet hij niet lang nadenken. “Drieske (Mertens, red.) dan, of Jan (Vertonghen, red.). Met die kun je altijd wel lachen. En ja, Romelu misschien ook wel. Maar die is geweldig druk, het is alsof je nog een kind in huis haalt. Hij is eigenlijk alleen maar rustig als hij slaapt.” De Bruyne zit liever niet met Toby Alderweireld in quarantaine. “Die is zo wat rustiger, zoals mij. En ik heb misschien een ambiancemaker nodig, ik volg dan wel.”

Lees ook: Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix verwachten dochtertje: “Het puzzelstukje dat nog ontbrak”

Acht jaar geleden beleefde Kevin De Bruyne afscheid in mineur bij RC Genk: “Ik wist meteen dat het erg was”