‘Football Leaks’ onthult pogingen van Jean-Luc Dehaene en Yves Leterme om financieel gesjoemel bij Europese topclubs aan banden te leggen: “One down, six to go” DMM

03 november 2018

07u30 14 Voetbal De onthullingen van ‘Football Leaks’ aan het adres van Paris Saint-Germain en Manchester City zijn er niet naast. De onthullingen van ‘Football Leaks’ aan het adres van Paris Saint-Germain en Manchester City zijn er niet naast. De klokkenluiders beschuldigen beide clubs van financiële fraude met daarbij ook een dubieuze rol voor de UEFA . Ook voormalig ministers Jean-Luc Dehaene en Yves Leterme komen in de bewijslast aan bod. De twee probeerden als commissieleden van de UEFA het financiële gesjoemel van beide clubs aan banden te leggen, maar slaagden niet in hun opzet.

Volgens de Franstalige krant ‘Le Soir’, die samen met enkele andere Europese kranten de bewijsstukken van ‘Football Leaks’ kon inkijken, is er wel degelijk een Belgische voetnoot in het hele verhaal waarbij Paris Saint-Germain en Manchester City van financiële fraude worden beticht. PSG zou zich verrijkt hebben met geld van zijn Qatarese eigenaar Nasser-Al Khelaïfi en City zou dat gedaan hebben met de investeringen van Sjeik Mansour. Oneerlijke concurrentie waarmee de twee clubs een oneerlijk financieel voordeel hebben tegenover andere clubs en waarmee ze ook de regels van de Financial Fairplay met de voeten traden. Regels die bewaakt werden door onder meer Jean-Luc Dehaene.

De oud-premier van België was één van de zeven commissieleden van de UEFA die toezicht hield op de Financial Fairplay bij de Europese (top)clubs. In die zin was Dehaene nauw betrokken bij de onderzoeken naar de financiële geldstromen van Manchester City. De commissie legde de Engelse club een geldboete van minimaal 60 miljoen euro op na een reeks astronomische transfers die onmogelijk door de boekhouding konden worden toegedekt. Een extra boete van 60 miljoen euro - een beslissing van Dehaene en co - was City dan ook een flinke doorn in het oog.

Gelukkig voor de Engelsen veranderde alles toen Gianni Infantino zich in de zaak mengde. City dwong na tussenkomst van de toenmalige secretaris-generaal bij de UEFA een minnelijke schikking van ‘slechts’ 20 miljoen euro af, net op de dag dat Dehaene in 2014 in het Franse Quimper zou overlijden. Volgens ‘Football Leaks’ en ‘Le Soir’ was het vervolg een niet mis te verstane mail van City’s advocaat aan een clubmedewerker: “One down, six to go.” Daarmee refererend naar de dood van Dehaene en zijn rol als één van de zeven commissieleden die bij de UEFA belast was met het onderzoek naar Financial Fairplay.

Ook Leterme probeerde PSG op de rooster te leggen

Enter Yves Leterme. De andere ex-premier uit België zou Dehaene volgens ‘Le Soir’ vanaf oktober 2015 vervangen als financieel controleur bij de UEFA. Ook hij had vragen bij de geldstromen van Manchester City en de dubieuze rol van de UEFA zelf in dat verhaal. Leterme kwam tot de vaststelling dat het vorige onderzoek was beëindigd met een twijfelachtige overeenkomst. En dat clubs als City en PSG ongestoord verder konden gaan met hun financiële fraude. Dat werd in 2017 nog maar eens duidelijk met de transfers van Neymar en Mbappé. De komst van de twee supersterren sloeg een flink gat in de Parijse begroting dat niet te rijmen viel met de sponsorcontracten van de club.

Leterme wilde daarop tot actie overgaan, maar kwam onder meer door de UEFA niet ver in zijn dadendrang. Toen de rapporten over de financiën van de Franse topclub dit voorjaar op tafel lagen, liet Leterme blijken dat zijn onderzoekskamer bijna op het punt stond het dossier over te maken aan de gerechtelijke ­kamer. Die zou dan beslissen over de zaak. Er was volgens hem weinig marge om de onder­zoeks­­kamer ervan te overtuigen dat dat niet nodig was. Maar op 13 juni meldde de UEFA dat PSG op het vlak van Financial Fairplay tijdens het seizoen 2016-2017 niets aan­gewreven kon worden.