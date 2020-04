“Finales Champions League en Europa League zonder publiek, vaderlandse competities worden afgewerkt” Redactie

01 april 2020

10u47 0 Voetbal Vandaag staat een videoconferentie op het programma met de CEO’s van alle 55 lidstaten van de Europese voetbalbond UEFA. Daarin zal de voortgang van de competities besproken worden, net als de gevolgen van de crisis voor spelerscontracten en het transfersysteem. Volgens diverse buitenlandse media zet de UEFA alles op alles om de competities te laten uitspelen.

Volgens de huidige richtlijnen van de UEFA moeten alle competities voor 30 juni zijn afgewerkt. Wordt die deadline opgeschoven? Maar wat gebeurt er dan met de voetballers die op 1 juli onder contract staan bij een andere club? En krijgt de Europese voetbalbond alle clubs en competities wel op één lijn? Vragen die straks dus naar alle waarschijnlijkheid beantwoord worden.

Verschillende buitenlandse media melden dat de FIFA en UEFA bereid zijn het seizoen te verlengen en transfers en aflopende contracten ook uit te stellen. Zo krijgen de nationale competities in Europa misschien wel twee maanden langer de tijd om alle duels uit te spelen. In veel landen zal dat wel zonder publiek moeten gebeuren. Want als er tegen die tijd een voetballer besmet blijkt met het coronavirus, dan wordt het wel heel lastig om de competitie waarin hij uitkomt nog af te ronden.

De UEFA zou ook de huidige edities Champions League en Europa League nog willen afwerken, met finales in stadions zonder publiek. Beide toernooien zijn nu beland in de achtste finales. De voorronden van Champions League en Europa League zullen volgend seizoen wellicht niet over twee, maar slechts een duel gaan.

De grote voetbalcompetities lopen heel veel geld mis als ze nu al beëindigd worden. De twintig clubs uit de Premier League denken dat ze er dan misschien wel meer dan 1 miljard euro bij inschieten. In de Spaanse La Liga is het geschatte schadebedrag van tussen de 700 en 900 miljoen euro ook nauwelijks meer te overzien.