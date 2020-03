"FIFA wil transferperiode naar einde competities verschuiven” ODBS

26 maart 2020

15u42

Bron: Belga 0 Voetbal De FIFA werkt aan een plan om de transfermarkt voor voetballers pas aan het einde van alle competities open te stellen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een vertrouwelijk rapport dat het heeft ingezien.

De meeste contracten van voetballers lopen nu nog af op 30 juni, een datum die officieel ook het einde van het seizoen betekent. De kans is groot dat veel Europese competities, die nu stilliggen wegens het coronavirus, dan nog niet zijn afgewerkt. Veel voetbalclubs komen in grote financiële problemen als de competities niet worden beëindigd. De Premier League kan het zwaarst worden getroffen. Als de Engelse competitie niet meer wordt hervat, dan missen clubs 1,1 tot 1,2 miljard euro. De Spaanse Liga verliest in zo’n geval tussen de 800 en 950 miljoen euro en voor de Duitse Bundesliga wordt het verlies tussen de 650 en 750 miljoen euro geschat. De Italiaanse Serie A zou tussen de 550 en 650 miljoen euro aan inkomsten mislopen, en voor de Franse competitie wordt het verlies geschat op een bedrag tussen de 300 en 400 miljoen euro, zo blijkt uit een studie van KPMG.

De Wereldvoetbalbond zou het plan later vandaag intern presenteren. Details zijn nog niet bekend. Onduidelijk is ook wat dit betekent voor spelers die al een nieuwe club hebben gevonden, of wat er gebeurt met huurcontracten die tot 30 juni lopen, zoals in het geval van Yannick Carrasco. Zo is ook de Marokkaanse international Hakim Ziyech bijvoorbeeld in de huidige situatie vanaf 1 juli geen eigendom meer van Ajax, maar van Chelsea.

De plannen van de FIFA komen niet helemaal als een verrassing. Met het uitstel van het EK naar volgend jaar verlengde de UEFA het clubseizoen al tot eind juni, maar gezien de ernst van de coronacrisis in Europa is het nu al duidelijk dat clubs nog meer tijd nodig zullen hebben om het huidige seizoen toch (deels) af te maken. Een aanpassing van contracten en transferperiode kan in dat geval niet achterwege blijven.

