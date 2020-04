“FIFA stelt richtlijnen op voor doorlopen spelerscontracten en opschuiven transferperiode” Redactie

03 april 2020

18u21

Bron: VI 0 Voetbal De Wereldvoetbalbond FIFA heeft enkele richtlijnen opgesteld die het mogelijk maken om de competities op een later moment af te werken. Zo kunnen spelerscontracten na 30 juni doorlopen en krijgen de nationale bonden de mogelijkheid om de transferperiode op te schuiven. Zo weet Voetbal International.

De FIFA heeft samen met de internationale cluborganisatie ECA en de mondiale spelersvakbond FIFPro een serie voorstellen opgesteld inzake de duur van de spelerscontracten en het opschuiven van de transfermarkt. Dat weet Voetbal International. Normaal gezien duurt een spelerscontract tot 30 juni, maar de FIFA stelt nu voor dat die verbintenissen automatisch doorlopen tot het einde van het seizoen. Nieuwe contracten zouden bijgevolg niet ingaan vanaf 1 juli, maar wel vanaf het seizoen 2020/21 aanvangt. Als een speler van competitie wisselt door een transfer én de contracten overlappen, krijgt de oude club voorrang op zijn diensten. Die heeft dus recht op de speler om de integriteit van de competitie te waarborgen.

Mercato

Ook over de transferperiode boog de FIFA zich. In normale omstandigheden gaat de transferperiode in na het seizoen en mag deze maximaal twaalf weken duren. De FIFA stelt dat nationale bonden een verzoek mogen indienen om de zomermercato uit te stellen en deze dus te laten aanpassen aan een nieuw seizoensslot. Dat betekent dat de transferperiodes van landen die beslissen nu al de stekker uit de competitie te trekken - zoals België - kunnen lopen op het moment dat het seizoen bij de landen die wél opnieuw aanvangen na de coronacrisis nog aan de gang is. En dat de transferperiodes in díe landen openen wanneer het Belgische seizoen al start.

Belangrijk: het gaat slechts om richtlijnen van de FIFA waardoor competities ruimte krijgen om dit seizoen op een later moment af te werken. Alles zal afhangen van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en wat de nationale voetbalbonden besluiten.

