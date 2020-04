“El Muro Belga!” Real Madrid zet beste reddingen van Thibaut Courtois op een rijtje CPG

29 april 2020

20u07 0 Voetbal “De Belgische muur”, zo omschrijft Real Madrid haar doelman Thibaut Courtois (27) op Twitter. De Madrileense topclub deelde een filmpje met de beste reddingen van onze nationale nummer één in het shirt van Real. Geniet even mee.

Een cruciale en knappe penaltyredding tegen stadsrivaal Atlético Madrid in de strafschoppenreeks van de Spaanse Supercup, een plaatsbal op fraaie wijze uit de kruising zweven en goed plat gaan op een lage knal. Thibaut Courtois liet de voorbije twee seizoen al meermaals zijn kunnen zien bij Real Madrid. In een kort compilatiefilmpje dat ‘De Koninklijke’ op Twitter deelt, worden de beste saves van de Rode Duivel op een rijtje gezet.

⛔ ¡@thibautcourtois, el muro belga! ⛔

📺🇧🇪🧤 Os dejamos con algunas de sus mejores paradas...#RMFansEnCasa | #HalaMadrid pic.twitter.com/qiGsjJ7nyj Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

Na een sterke prestatie op het WK van 2018, plukte Real onze nationale doelman diezelfde zomer weg bij Chelsea. Een droom die uitkwam voor de Limburgse goalie, al kende hij aan het begin van dit seizoen een mindere periode in Madrid. Vooral de Spaanse media was niet altijd even enthousiast en overtuigd van de prestaties van Courtois bij Los Blancos, maar de 27-jarige doelman antwoordde op het veld en gaf zijn criticasters ondertussen lik op stuk.

