"Dat de UEFA de stekker eruit trekt, betekent niet dat het stadion er sowieso niet komt"

Gerard Linard en Koen De Brabander. Voetbal Geen Euro 2020 in België dus en dat ontgoochelt ook de KBVB mateloos. Voorzitter Linard en Koen De Brabander, CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, spreken hun teleurstelling uit. "Dit is een desillusie."

"Ik geloofde er echt in", reageert bondsvoorzitter Linard. "Dit heeft veel negatieve gevolgen voor ons imago. Als bond, als hoofdstad van Europa, als land. Zelfs al is de KBVB niet verantwoordelijk voor deze beslissing, toch voelen we dat we veel krediet kwijt zijn in het voetbal en dat zowel bij de FIFA als de UEFA. Dat is erg."

Koen De Brabander begrijpt de keuze van de UEFA: "We hebben begrip voor de UEFA. Ze hebben de vooropgestelde termijnen al twee keer verlengd. Hun geduld was nu echt op. Ik wil niet met de vinger beginnen wijzen over wie schuldig is. Het feit dat de UEFA de stekker eruit trekt, wil ook niet zeggen dat het stadion er sowieso niet komt. Het vergunningsdossier loopt nog."

"In januari, bij de uitspraak over de omgevingsvergunning door de Vlaamse regering, kunnen we pas meer zeggen. Maar ik herhaal: onze nationale ploeg heeft een stadion nodig met een capaciteit van 40.000 of meer plaatsen. Als bond hebben we niet de middelen om daarin te investeren, dus zijn we afhankelijk van de overheid en de privé-investeerders."

