“Blijf in uw kot”: Duivels en Flames roepen op tot solidariteit in videoboodschap Redactie

04 april 2020

10u46 4 Voetbal In een filmpje op Twitter roepen enkele Rode Duivels en Red Flames iedereen zaterdag op zich te houden aan de quarantainemaatregelen in de strijd tegen covid-19.

We still need to win this game, Belgium 👊🇧🇪 pic.twitter.com/3QsITAX8gI Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

"Beste Belgen, lieve vrienden, samen hebben we al zoveel gedaan, zoveel mooie momenten beleefd, we hebben samen al zoveel wedstrijden gewonnen. Nu moeten we ook samen vechten tegen het coronavirus", luidt het in een boodschap van een aantal Belgische internationals, bij wie Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Tessa Wullaert en Janice Cayman.

"Er zijn al te veel mensen gestorven. Morgen kan jij of een familielid getroffen worden. Daarom vragen wij jullie, alsjeblief, blijf thuis. We moeten samen dit coronavirus verslaan. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om zonder vrienden thuis te blijven maar het is nodig. Het is de enige manier om ook deze match te winnen. Afgesproken? Laten we ervoor gaan. Blijf in uw kot en tot snel.”