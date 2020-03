“Blijf groot dromen, ook al is de omgeving klein”: Vincent Kompany steekt volgers hart onder de riem GVS

18 maart 2020

21u29 0 Voetbal Hij ging aan het tuinieren , maar Vincent Kompany sprak via een Facebook-post ook zijn volgers toe over het coronavirus en de maatregelen. Blijf groot dromen, is zijn boodschap. “Ook al is de omgeving klein.”

“Covid-19. Ik denk dat het duidelijk is: dit is een strijd van een generatie en er is een collectieve inspanning nodig”, begint de Anderlecht-speler zijn boodschap. “Indien we dit niet doen, komen we in de problemen en zal de overbelasting op de gezondheidszorg niet meer te dragen zijn.”

“Het thuisblijven en de social distancing doet me denken aan parameters die heel moeilijk zouden geweest zijn voor mezelf en mijn familie toen we klein waren”, gaat Kompany verder. “Wij woonden in een appartement met vijf mensen, boven ons woonden er zes en zeven mensen. Onder ons net hetzelfde. Een moeilijke omgeving om een hele tijd in te verblijven. Maar net die mensen wil ik een hart onder de riem steken. Blijf groot dromen, ook al is de omgeving klein. Blijf progressie maken en zoeken naar de thema’s waar je interesse ligt. Blijf plannen voor een betere toekomst. Het is wat het is, maar we kunnen altijd toegroeien naar iets beters. Altijd. Ook in moeilijke momenten. Stay strong.”

