“Attendez!”: PSG-verdediger Kimpembe onderbreekt persbabbel van zijn coach voor een stevige champagnedouche MXG

25 juli 2020

De beker is terug in Parijs. Na het verlies in de finale vorig jaar heeft PSG voor de vijfde keer in zes jaar tijd de Franse ‘Coupe’ gewonnen. Na de match werd PSG-coach Thomas Tuchel op zijn persbabbel verrast door Presnel Kimpembe (24). De Franse verdediger verscheen in de perszaal en spoot een volledige fles champagne leeg over z’n coach. Het reclamebord achter Tuchel viel zelfs omver. De coach probeerde zich nog te beschermen met een handdoek, maar stapte vervolgens drijfnat op. “Attendez”, riep Kimpembe nog in een poging om het laatste restje van z'n fles over z'n trainer te gieten.

Neymar scoorde het enige doelpunt vroeg in de wedstrijd. De match werd wel overschaduwd door de zware tackle op Kylian Mbappé.

La treizima 🏆🍾🤷🏾‍♂️ @PSG_inside pic.twitter.com/Y49LWWEGiX Presnel Kimpembe(@ kimpembe_3) link

