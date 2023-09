Voetbal is al lang geen romantiek meer bij Anderlecht: hoe paars-wit puntengewin boven het DNA stelt

KIJK. Wereldster­ren op tribune zien hoe Messi’s bodyguard alle zeilen moet bijzetten om Argentijn te beschermen

Nieuwe zege voor Inter Miami en Lionel Messi. De ploeg van David Beckham won in de MLS met 1-3 van Los Angeles FC en is nu elf matchen ongeslagen. Messi zelf was weer goed voor twee assists, al was het voor de Argentijn tijdens de match ook even schrikken. Een veldbestormer liep op hem af, maar Messi’s persoonlijke bodyguard was er snel bij om in te grijpen.