Voetbal is al lang geen romantiek meer bij Anderlecht: hoe paars-wit ordinair puntengewin boven het DNA stelt

“Dit toont de sterkte van onze clubs en competitie”: Pro Lea­gue-CEO Lorin Parys over Belgische successen in Europa

Een onberispelijk rapport: vijf op vijf. Cijfers waar elke CEO gelukkig van zou worden. Daar is Lorin Parys van de Pro League geen uitzondering op. “België is het enige land, buiten de G5, dat vijf clubs of meer telt in Europa. Daar mogen we trots op zijn.”