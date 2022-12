Vlotte zege voor Maaseik waar kersvers vader T1 Bertini de match vanuit Italië volgde

Geen T1 Fulvio Bertini bij Maaseik en daar had de Italiaan een goede reden voor. Hij verbleef in zijn vaderland waar hij zaterdag vader werd van een zoon die luistert naar de naam Gregorio. Maaseik, onder leiding van T2 Ivan Janssen, zorgde voor een mooi cadeau want de Maaslanders boekten een vlotte 3-0 overwinning tegen Guibertin. In set één tekende Fornes snel voor 20-12, Guibertin reageerde pas in de tweede en de derde beurt. Daarin bleven de bezoekers lange tijd in de buurt van de Limburgers, maar echt gevaar was er niet. Protopsaltis in set twee en Cox in set drie zorgden voor de duidelijke winst.