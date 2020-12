Vlaams Sportjuweel en Vlaamse Prijs voor Sportverdienste dit jaar niet uitgereikt

SportHet Vlaamse Sportjuweel en de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste worden dit jaar niet uitgereikt. Volgens de jury was er in 2020 te weinig competitie om de prijzen uit te delen.

Het Vlaamse Sportjuweel wordt toegekend aan een sportman of sportvrouw behorend tot de Vlaamse Gemeenschap, die in de loop van het betreffende kalenderjaar een opmerkelijke sportprestatie heeft geleverd of een uitzonderlijke sportieve loopbaan heeft afgesloten.

De Vlaamse Prijs voor Sportverdienste wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie behorend tot de Vlaamse Gemeenschap, die zich op een bijzondere wijze voor de sport heeft ingezet. De twee prijzen kunnen maar eenmaal aan dezelfde persoon of organisatie worden toegekend.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts lauwert de geleverde sportprestaties. “Ik bedank uitdrukkelijk alle atleten die ons momenten van collectieve vreugde bezorgden”, zegt Weyts. “Maar in dit bijzondere jaar mogen we ook de duizenden vrijwilligers in de sport niet vergeten. Hun uitzonderlijke inspanningen hebben ervoor gezorgd dat veel Vlamingen in deze coronatijden toch nog zijn kunnen blijven sporten.”

Aangezien de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste in 2001 al eens werd uitgereikt aan de vrijwilliger in de sport, besliste de jury om de Vlaamse Sportprijzen dit jaar niet uit te reiken. Wel wordt er al gewerkt aan een nieuwe invulling van de uitreiking van de Vlaamse Sportprijzen in 2021. Vorig jaar kreeg basketbalspeelster Emma Meesseman het Vlaams Sportjuweel. De Prijs voor Sportverdienste ging naar de Nederlander Bert Wentink, de voormalige technisch directeur bij de Belgische hockeybond (KBHB).

Volledig scherm Emma Meesseman kreeg vorig jaar het Vlaams Sportjuweel. © Florian Van Eenoo Photo News