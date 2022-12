“Viva Garnacho”: Manchester United-fans lijken Ronaldo te zijn vergeten nadat supporterslied wordt aangepast

Even terug naar voor het WK. Na een explosief interview van anderhalf uur aan Piers Morgan - waarin Ronaldo weinigen binnen Manchester United spaarde - werd de samenwerking tussen de club en CR7 stopgezet. Gisteravond ontvingen de troepen van Erik Ten Hag - met wie Ronaldo allesbehalve klikte: “Als je geen respect voor mij hebt, zal ik ook nooit respect voor jou hebben”, zei hij over de Nederlandse coach - Nottingham Forest. 25 minuten voor tijd viel de Argentijn Alejandro Garnacho in. Het 18-jarige talent is zeer geliefd bij de United-aanhang. De fans doopten hun legendarische song ‘Viva Ronaldo’ om in ‘Viva Garnacho’.