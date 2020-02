Viroloog betwijfelt of Olympische Spelen in Japan wel doorgaan: “Het zal erom spannen” Rik Spekenbrink

18 februari 2020

15u31

Bron: AD.nl 2 Alle geruststellende geluiden vanuit Japan en het Internationaal Olympisch Comité ten spijt, is het helemaal niet gezegd dat de Olympische Spelen in Tokio ‘gewoon’ doorgaan. Dat stelt viroloog Marion Koopmans, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijstaat in de aanpak van het Corona-virus.

“Het zal erom spannen”, zegt Koopmans, verbonden aan het Nederlandse Erasmus MC (Medisch Centrum) in Rotterdam en lid van het expertcomité van de WHO dat zich bezighoudt met het coronavirus. “We zien nu weliswaar voor het eerst dat het aantal nieuwe besmettingen buiten de Chinese stad Wuhan afneemt. Maar dan nog duurt het een paar maanden voordat het virus echt weg is. Het blijft de vraag welke risico’s zo’n groot evenement met zich meebrengt. Die is nu nog niet te beantwoorden.”

De Spelen van Tokio beginnen over ruim vijf maanden, op 24 juli. Behalve de duizenden atleten die dan een paar weken lang in het olympisch dorp dicht op elkaar wonen, worden ook honderdduizenden bezoekers vanuit de hele wereld verwacht. “Dergelijke migratiestromen wil je eigenlijk niet, gezien de uitbraak. Kijk naar alle cruiseschepen nu. Het kan heel snel onbeheersbaar worden. Als je kijkt naar de huidige situatie, zou het organiseren van de Olympische Spelen nu niet verstandig zijn.”

Wat als de strikte maatregelen in China straks worden opgeheven? Marion Koopmans

Het is goed mogelijk dat het virus tegen die tijd onder controle is. “Sein veilig, is sein veilig”, zegt Koopmans. “Maar er is ook een scenario denkbaar dat het beheersbaar is. Dan is de vraag: wat kunnen mensen zelf doen, als de Spelen door zouden gaan? Uit de buurt blijven van besmette mensen, beschermd hoesten en vaak de handen wassen, bijvoorbeeld. Het dragen van mondkapjes is in Azië uiteraard gangbaar, maar lijkt niet superveel toe te voegen.”

De belangrijkste vraag is volgens de viroloog wat er gebeurt als de strenge quarantainemaatregelen worden opgeheven of verzwakt. “Dat de nieuwe besmettingen buiten Wuhan nu wat minder toenemen, komt ook door de strikte maatregelen in China. Wat als die straks worden opgeheven? Dat wordt de proof of the pudding.”

