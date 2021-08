Vincent Kompany geeft (kort) tekst en uitleg bij de uitschakeling: “Dit is geweldig vervelend en ontgoochelend”

Hoe verklaart u dat jullie, na een vrij weekend en dus één week voorbereiding, zo slap aan de ‘wedstrijd van het jaar’ begonnen?

“We hadden er nochtans de nadruk op gelegd, we wisten dat Vitesse scherp zou starten. Kijk, als er één ding opgevallen is de laatste twee matchen, dan wel dat Vitesse zeer gevaarlijk is van buiten de zestien. En dan valt dat doelpunt na die hoekschop… Ik kan in detail zeggen wie waar had moeten lopen, of tenminste iets snéller had moeten lopen, want de posities werden gerespecteerd. Die goal gaf een momentum aan Vitesse. Hun eerste schot was meteen raak, het was niet zo dat Vitesse al een paar keer gevaarlijk was geweest.”

Waarom hebt u zo lang gewacht met wisselen?

“In het algemeen verwacht je grote spelers in de grote avonden. Het is niet omdat het begin moeilijk is dat een kwaliteitsspeler negentig minuten niks brengt. Refaelov is het beste voorbeeld: hij had het niet makkelijk, maar scoorde wel, en bracht ons zo weer in de partij. Finaal heb ik toch wat vers bloed gebracht, die jongens deden het goed. Was dat niet het geval geweest, dan hadden jullie nu andere vragen gesteld.”

Quote Binnen een paar dagen is er alweer een nieuwe match. Hoe veel pijn het ook doet, deze deur moet snel gesloten worden. Vincent Kompany

We schrokken toen Dauda mocht invallen. Normaal haalt hij zelfs de bank niet.

“Hij was toch bepalend bij de aansluitingstreffer? Dit is nu misschien niet het thema, maar in Europa mogen er 23 spelers in je selectie zitten. Dat zijn er vijf meer dan in België, daar heb je maar zeven wisselspelers. Dauda had tegen dit Vitesse een interessant profiel. Er lag veel ruimte man tegen man, maar die benutten we niet, er was niet genoeg diepgang. Daarom brachten we Dauda.”

Wat betekent deze uitschakeling voor Anderlecht?

“Op korte termijn ligt de impact vooral bij de coach en bij de spelers. Ik heb de club gekend de laatste 24 maanden, ik kan jullie garanderen dat er meer donkere periodes geweest zijn. Voor de mensen die betrokken zijn, is dit nu geweldig vervelend en ontgoocheld, maar als je het allemaal een beetje loskoppelt, dan zal Anderlecht op lange termijn vooruitgang blijven maken.”

Komaan, coach, dit is toch meer dan “vervelend en ontgoochelend”?

“Gebruik alle woorden die je wil. Ik wil alles winnen, ik heb een passie voor winnen die mijn leven bepaalt. Ik kan moeilijk beschrijven hoe ik me voel, maar ik probeer… (zwijgt even) Binnen een paar dagen is er alweer een nieuwe match. Hoe veel pijn het ook doet, deze deur moet snel gesloten worden.”

Is deze exit in eerste instantie aan Anderlecht zelf te wijten?

“We hebben genoeg kansen gehad, vooral vorige week. Zij trappen er twee in de winkelhaak, maar bovenal waren ze efficiënter en hebben wijzelf een paar fouten gemaakt. Ook nu hadden we balbezit in interessante posities, dan was de laatste pass of controle niet goed...”

De perschef grijpt in: “Laatste vraag.”

Zijn er spelers die u in het bijzonder teleurgesteld hebben, zoals uw vleugelverdedigers?

“Mijn rol is om nu op de juiste manier naar de dingen te kijken en toe te werken naar Genk. Ik kan hier een analyse maken over wie wel en wie niet goed was, maar het zou ongepast zijn om er nu een paar spelers uit te halen. Individueel was het niet goed genoeg, toch kregen we op het einde een paar goede mogelijkheden, maar zelfs dan hebben we niet genoeg gebracht. Vandaag zitten we met een slecht gevoel, echt een heel slecht, een superslecht, zondag tegen Genk krijgen we een opportuniteit om dat te keren.”

Coach, wat…

De perschef onderbreekt: “Sorry, Pieter-Jan, laatste vraag is laatste vraag. Er zijn er genoeg gesteld.”

Kompany staat op en vertrekt: “Bedankt, jongens.”

