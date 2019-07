Bingoal Gesponsorde inhoud Vijf kansen voor Wout van Aert om te scoren in de Tour Aangeboden door Bingoal

01 juli 2019

Het blijft hard gaan voor Wout van Aert. Een jaartje eerder dan voorzien maakt de kersverse Belgische tijdritkampioen zijn Tourdebuut. Met dank aan zijn uitzonderlijke klasse. Een debutant hoopt dan meestal ‘gewoon’ Parijs te halen. Maar Van Aert schrijft – net als Mathieu van der Poel – zijn eigen wielerwetten en kan bij zijn eerste deelname aan ’s werelds grootste wielerevenement zomaar scoren. “Niets moet, alles mag”, hoor je hem hardop denken. Wij zien minstens vijf ritten waarin Van Aert zichzelf helemaal onsterfelijk kan maken.

RIT 3: Binche-Épernay

Met gele trui als inzet?

Voor de topfans van Wout van Aert, stop met dromen. In de openingsrit in Brussel richt Jumbo-Visma zijn pijlen – terecht! – op Dylan Groenewegen. Van Aert krijgt in die aangekondigde massasprint een prominente rol in de lead-out van zijn Nederlandse ploegmaat, maar verder wordt het voor hem vooral kwestie om geen seconden te verliezen. Als Jumbo-Visma een dag later schittert in de ploegentijdrit, kan Van Aert onder het Atomium wel geel pakken. Voorwaarde 1: zijn team moet deze krachtpatserij winnen. Voorwaarde 2: ploegmakker Groenewegen moet tijd verliezen. Houdt de Amsterdammer stand? Geen nood, dan krijgt Van Aert maandag een nieuwe kans in Épernay. Als hij in de finale de vijf hellingen in de champagnestreek overleeft, mag hij op de Rue des Coteaux de strijd aangaan met andere punchers als Sagan, Van Avermaet, Matthews en Alaphilippe. Een eerste kans op individuele ritwinst!

RIT 4: Reims-Nancy

Alleen als Groenewegen niet overleeft

Lukt het in Épernay niet, volgt 24 uur later misschien een nieuwe kans voor het Kempense multitalent. Misschien… Want ook hier is Van Aert vooral afhankelijk van de sterkte van ploegmaat Dylan Groenewegen. In deze vlakke etappe ligt op vijftien kilometer van de finish immers de Côte du Maron, een puist van 3,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent. Als alle sprinters overleven, wordt bij Jumbo-Visma uiteraard opnieuw de kaart Groenewegen getrokken. Maar als er op die Côte du Maron zo hard wordt gefietst dat de sprinters overboord moeten, mag Van Aert wellicht zijn eigen kans gaan. In de Dauphiné bewees Van Aert dat hij ook na een zware finale nog over een stevig eindschot beschikt.

RIT 5: Saint-Dié-des-Vosges-Colmar

Profiteren van zijn behendigheid

Twee klimmetjes van tweede categorie, op respectievelijk 65 en 35 kilometer van de finish, en nog een hellinkje van derde categorie op 20 kilometer van de streep in Colmar. In theorie té steil voor de sprinters, maar wel opnieuw op maat van de mannen die we in Épernay al vooraan verwachten. Extra piment: na de laatste hindernis (de Côte des Cinq Châteaux) volgt een venijnige afdaling. Als veldrijder beschikt Van Aert ongetwijfeld over de behendigheid om daar de allerbeste dalers te kunnen volgen en zo misschien met een klein groepje de sprinten op de Route de Strasbourg, waar ooit Laurent Jalabert triomfeerde.

RITTEN 8 en 9: Mâcon-Saint-Etienne en Saint-Etienne-Brioude

Twee kansen voor vrijbuiters

Twee kansen in één… Als het in Épernay, Nancy of Colmar niet gelukt is, krijgt Wout van Aert in het tweede Tourweekend nog twee kansen. Een weekend waarin Tourbaas Christian Prudhomme en parcoursbouwer Thierry Gouvenou hebben gekozen voor twee etappes in het Centraal Massief. Zowel zaterdag als zondag krijgen vooral vluchters hun kans. Thomas De Gendt zal deze etappes zeker aangekruist hebben, net als een aantal Franse vrijbuiters (zondag is het overigens Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag). Als Van Aert nog wat frisheid in de benen heeft, kan hij één van deze twee ritten uitkiezen om een ‘De Gendtje’ te doen. Al zou het ook zomaar kunnen dat Van Aert van de ploegleiding de opdracht krijgt om die dagen de benen even te sparen in functie van wat komt in de tweede week.

RIT 13: Pau-Pau

Heeft de hoogtestage nog effect?

Vertelde Wout van Aert op de persbabbel na het behalen van zijn Belgische tijdrittitel in Middelkerke: “De grote Tourfavorieten gaan na de Dauphiné of de de Ronde van Zwitserland nog heel even opnieuw op hoogte om hun topvorm daarna aan te houden tot het einde van de drie weken. Ik werkte hard op de Sierra Nevada in de aanloop naar het Critérium du Dauphiné en plukte daar al de vruchten van in de Dauphiné en dit BK tijdrijden. Hoe lang ik die hoogvorm kan aanhouden, weet ik niet. Hopelijk tot een eind in de Tour.” Geloof ons, met ‘een eind’ bedoelt Van Aert ongetwijfeld 19 juli. In Pau kan en zal Van Aert nog een keer heel diep gaan. Die dag mag hij voor het eerst ook zijn tijdrit-driekleur aan de rest van de wereld showen. Met de vorm van vandaag doet hij in Pau altijd mee met die andere specialisten, bewees hij ons de voorbije maand tot twee keer toe. Als het peloton Pau verlaat, mag bij Van Aert álle druk van de ketel.

