Vijf goals en een rode kaart: OHL boekt na spektakelrijke tweede helft belangrijke zege tegen STVV

Beterschap kwam er na rust in de vorm van zeven doldwaze minuten. Een aanval over meerdere stationnetjes viel voor de voet van Kaba, die OHL simpel op voorsprong trapte. Amper drie minuten later hing Lavalée de bordjes alweer gelijk met een schicht van op een meter of 25, waarna Schrijvers er vier minuten later met een volley weer 2-1 van maakte. OHL duwde het mes nog wat dieper in de wonde, het scoorde via Kaba (strafschop) en Maertens nog twee keer. STVV-aanvoerder Leistner mocht nog vroegtijdig gaan douchen na twee gele kaarten, en zo bleef het 4-1 in Leuven. OHL wint eindelijk nog eens en springt over Seraing naar plaats 15. STVV blijft hangen in de middenmoot.