Viervoudig wereldkampioen ‘Noordse Combinatie' pas 43ste door slecht schoongemaakte baan DVDA

24 december 2018

De Noorse Jarl Magnus Riiber Riiber werd al vier keer wereldkampioen ‘Noordse Combinatie’, maar werd op het WK van dit weekend pas 43ste. De sport is een mengeling van skiën, schansspringen en langlaufen. Volgens Riiber is zijn slechte plaats het gevolg van een lawine die over de wedstrijdbaan passeerde. De baan werd daarna niet voldoende schoongemaakt, waardoor er veel ijs achterbleef. De kampioen kon zijn sprong dan ook duidelijk niet voldoende controleren. Zijn vraag naar een herkansing werd achteraf echter verworpen.