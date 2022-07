Viervoudig eindwinnaar Chris Froome verrijst op Alpe D’Huez (even) uit zijn as: “Het is bouwen aan de lange weg”

TOUR DE FRANCE Chris Froome, for god’s sake! Hoe lang was dát geleden? Op zijn 37ste reed de viervoudige Tourwinnaar zowaar naar zijn beste resultaat ooit op L’Alpe D’Huez. Derde. “Dit was hoe dan ook een speciale dag, want mijn vrouw Michelle (Cound, red.) en mijn kinderen Kellan en Katie waren hier aanwezig.”

Chris Froome en Tom Pidcock. Het verleden en de toekomst van het Britse wielrennen vervat in één beeld, één kopgroep. Rit twaalf van de Tour stond in die zin bol van de symboliek. In de afdaling van de Galibier voelde ‘Froomey’ zich op slag even geen 37 maar 27. In het spoor van vliegende stuntman Pidcock vervoegde hij de vlucht van de dag. Tot groot genoegen van zijn vijftien jaar jongere landgenoot. “Het was leuk om met Chris in de aanval te zitten”, zei de latere ritwinnaar achteraf. “We schieten goed met elkaar op. Hij is een legende. En ik heb die legende geklopt op L’Alpe D’Huez. (droomt even weg)! I mean... misschien rijdt hij niet meer zo snel als hij ooit heeft gedaan. Maar hey, het is en blijft wel Chris Froome.”

Díe Froome overleefde op de Croix de Fer netjes de schifting van negen naar vijf. En bleek ook dán niet de zwakste schakel voorin, toen Pidcock op elf kilometer van de finish definitief zijn duivels ontbond. Powless en Ciccone losten, Froome zocht en vond achter de rug van Meintjes op plaats drie een eigen ritme dat hij tot boven keurig kon aanhouden. En kaapte zo, op zijn oude dag, zowaar zijn beste resultaat ooit weg op ‘De Alp’, waarmee hij zelfs in zijn periode van glorie veeleer een haat-liefderelatie onderhield: zevende in 2013, vijfde in 2015, vierde in 2019. Nu we toch met cijfertjes bezig zijn, hierbij het antwoord op de vraag in de inleiding van dit stuk: Froome’s laatste topvijfnotering dateert van 25 april 2019, vijfde in de vierde rit van de Tour of the Alps. En voor een podiumplaats moeten we al terug naar 28 juli 2018, toen hij na Tom Dumoulin tweede werd in de tweede individuele tijdrit van de Tour. Een Ronde van Frankrijk die hij dat jaar in Parijs afsloot als derde.

Zijn laatste echte grote wapenfeit, was het. Het onheil dat hem nadien trof, is genoegzaam bekend. Op 12 juni 2019 sloeg Froome tijdens de verkenning van de individuele tijdrit van de Dauphiné in Roanne zwaar onderuit. Met aanzienlijke lichaamsschade tot gevolg: breuk van het rechterdijbeen, de rechterelleboog, zijn heup en enkele ribben. Begin van een lange revalidatie annex lijdensweg. In februari 2020 maakte hij zijn rentree in de UAE Tour. Maar helemaal de oude werd hij nooit meer. Ineos liet zijn viervoudige Tourwinnaar na een laatste Vuelta in dienst van Richard Carapaz los, Israel-Premier Tech (toen nog Start-Up Nation) viste hem vorig seizoen op. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe nog steeds voor een riant loon van 5,5 miljoen euro per jaar, wat van Froome één van de grootverdieners van het peloton maakt.

Niet dat deze ene topprestatie zo’n salaris nu plots helemaal rechtvaardigt. De kans dat dat ooit nog gebeurt, is omzeggens nihil. Froome zal in het groterondewerk nooit meer schitteren als voorheen, dat besef is bij de ploeg goed en wel doorgedrongen. Maar derde op L’Alpe D’Huez, dat deed wel een beetje terugdenken aan de hoogdagen van de Brit met Keniaanse roots. “Ik had van deze rit een doel gemaakt en ben heel blij met het resultaat. No regrets, want ik gaf alles wat ik in me had en op het einde was ik volledig leeg. Pidcock en Meintjes waren duidelijk de beste klimmers. Hulde aan hen”, gaf hij opvallend nederig, tussen een paar hoestbuien door, mee. “Dit was hoe dan ook een speciale dag, want mijn vrouw Michelle (Cound, red.) en mijn kinderen Kellan en Katie waren hier aanwezig.” Froomes selectie voor deze Tour was, gezien zijn matige conditie en resultaten, eerder een verrassing. “Ik kom van heel ver. Nu nog steeds probeer ik mijn vorm van weleer terug te vinden. Ik voel me steeds beter. Maar het is echt bouwen aan de lange weg. Dat kan ik doen dankzij mijn ploeg, die in mij blijft geloven en me deze kans wil bieden.”

