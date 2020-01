Vierde plaats op lucratieve Swim Series in Shenzhen levert Pieter Timmers 5.000 dollar op Redactie

15 januari 2020

17u12 0 Zwemmen Pieter Timmers is als vierde geëindigd op de 100 meter vrije slag tijdens de eerste manche van de FINA Champions Swim Series in het Chinese Shenzhen. Hij verzekert zich van een premie van 5.000 dollar (4.500 euro).

De vice-olympisch kampioen van Rio tikte (in groot bad) aan in 49.45. Daarmee was hij 51 honderdsten trager dan de Rus Andrei Minakov. Die haalde het in 48.94 voor zijn landgenoot Vladimir Morozov (49.02) en de Braziliaan Marcelo Chierighini (49.38).

De FINA Champions Swim Series is dit jaar toe aan de tweede editie. Alleen absolute toppers, zoals medaillewinnaars op grote kampioenschappen, worden uitgenodigd voor deze lucratieve competitie. Er treden per discipline slechts vier zwemmers aan.

De winnaar krijgt 10.000 dollar (8.965 euro). Voor de tweede is 8.000 dollar weggelegd, voor de derde 6.000 dollar en de nummer vier casht nog 5.000 dollar. Bij een wereldrecord wordt 20.000 dollar verdiend. Op 18 en 19 januari staat in Peking de tweede manche op het programma.