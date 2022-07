Vier jaar geleden nog op de visveiling en een gele trui met een uitzonderlijk hart: wie is ‘The Fisherman’ Jonas Vingegaard?

Tour de France Van Aert niet blij met verzwakte ploeg Pogacar: “Angstaan­ja­gend dat renners uitvallen met corona”

Tadej Pogacar houdt na de positieve coronatest van George Bennett nog vijf ploegmaats over in de Tour de France. Het team van de Sloveen is verzwakt, maar dat zorgt niet voor vreugde bij Wout van Aert en Jumbo-Visma.

