VIDEO. Zo traint Victor Campenaerts voor mogelijke werelduurrecordpoging in Namibië

08 februari 2019

08u06

Wielrenner Victor Campenaerts wil kost wat kost het werelduurrecord verbeteren dit jaar. Om Bradley Wiggins van de tabellen te rijden, traint de tijdrijder hard in Namibië, op 1.800 meter hoogte. In april wil Campenaerts een eerste gooi doen naar het record in Mexico, maar daarvoor moet hij eerst nog het nodige geld en sponsors vinden.