VIDEO. Serena Williams kaart seksisme tegen vrouwen aan in reclamefilmpje DVDA

26 februari 2019

Tennisster Serena Williams neemt het in een nieuw reclamefilmpje van sportmerk Nike op voor vrouwen in de sport. “Als we emoties tonen, worden we dramatisch genoemd. Als we tegen mannen willen spelen, zijn we gek. Als we te goed zijn, is er iets mis met ons”, klinkt het. Maar Williams geeft vrouwen ook een heel duidelijke boodschap mee: “Als ze je ‘gek’ willen noemen, goed. Laat hen zien wat ‘gek zijn’ kan doen”. De tennisster zei ooit dat ze zal blijven vechten tot vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben.