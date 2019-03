VIDEO. Ruzie overschaduwt overwinning Van den Bergh Arnd Leroy

24 maart 2019

12u10

Bron: Youtube @Darts Incidents and Moments 0 Dimitri Van den Bergh heeft zich op het European Darts Open toernooi geplaatst voor de achtste finales en dat deed hij in een geladen wedstrijd. In het Duitse Leverkusen versloeg hij de Engelsman Adrian Lewis met 6-3, al gaat de match vooral de geschiedenis in omwille van een ietwat vreemd incident tussen de twee darters.

Van den Bergh maakt tijdens de wedstrijd een duidelijk gebaar. Hij legde zijn vinger op zijn mond en eiste dus stilte. Of dat naar het publiek gericht was of naar zijn tegenstander weten we niet. Tweevoudig wereldkampioen Lewis maakte als reactie hetzelfde gebaar richting onze landgenoot. Van den Bergh kon er niet om lachen en stak sportief een tandje bij. De Belg won de partij met 6-3 en gaat zo door naar de achtste finales. Na de partij werd het misverstand tussen de twee uitgeklaard.