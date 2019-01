VIDEO. Niels Destadsbader en Guga Baúl proberen ex-topref De Bleeckere peer te stoven, maar dat loopt niet zoals gepland YP

15 januari 2019

12u24

Bron: VTM 0

Morgen is het eindelijk zover: dan vindt in Puurs het 65ste gala van de Gouden Schoen plaats. Niels Destadsbader is één van de gastheren die alles in goede banen zal leiden en in de aanloop naar de prestigieuze uitreiking sloeg hij de handen in elkaar met komiek Guga Baúl, die trouwens ook prominent aanwezig zal zijn tijdens de show. Voor ‘VTM telefoneert’ probeerden de twee voormalig topref en scheidsrechtersbaas Frank De Bleeckere bij de neus te nemen, maar ze kwamen van een kale reis terug...